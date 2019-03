02.03.2019

Pfarrhaus am Marktplatz wird umgebaut

Babenhauser Räte diskutieren über die Parkplatzsituation

Bevor der neue Pfarrer seine Stelle in Babenhausen antritt, wird das Pfarrhaus am Marktplatz umgebaut. Der Bauausschuss des Marktrats hat kürzlich über einen entsprechenden Bauantrag gesprochen.

Demnach sind im Erd- und Obergeschoss Büros und Verwaltungsräume geplant. Das Erdgeschoss soll außerdem barrierefrei werden; der Zugang wird mit einer Rampe versehen. Im Obergeschoss ist eine Wohnung mit einer Fläche von etwa 36 Quadratmetern geplant, im Dachgeschoss eine weitere mit rund 100 Quadratmetern. Denn neben dem Pfarrer wird künftig auch eine Haushälterin in dem Gebäude wohnen. Die Außenansicht des in den 1950er-Jahren errichteten Gebäudes soll sich durch den Umbau nicht ändern, sagte Bürgermeister Otto Göppel in der Sitzung. Lediglich ein Dachfenster sei vorgesehen.

Gegen das Bauvorhaben an sich hatte der Bauausschuss nichts einzuwenden. Diskutiert wurde allerdings das Thema Parkplätze. Die Räte entschieden mehrheitlich, dass der Bauherr die per Satzung festgelegte Zahl an Stellplätzen nachweisen oder von der Gemeinde ablösen müsse. Diese Zahl richtet sich nach der Nutzung des Gebäudes. Es müssen Stellplätze für Mitarbeiter, Besucher und Bewohner vorhanden sein. Wie bei anderen Bauanträgen will die Gemeinde nur auf ein bis zwei Plätze verzichten. (stz)

