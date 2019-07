vor 23 Min.

Pfau streift durch Gärten in Tiefenbach

Ein Pfau am Pool: Dieser Anblick bot sich in Tiefenbach.

Ein ausgebüchster Vogel verblüfft die Anwohner in Tiefenbach – und wird zum Fall für die Polizei.

Ist es eine Ente? Oder eine Gans? Oder ganz was anderes? Ungewöhnliche Tierlaute haben eine Bürgerin in Tiefenbach am Dienstagabend in ihren Garten gelockt: Dort stieß die Frau zu ihrer Verwunderung auf einen großen, bunten Vogel – einen Pfau. Das Tier sei vom Garagendach auf die Hecke gehüpft und weiter in den Garten, schildert die Anwohnerin ihre Erlebnisse gegenüber unserer Redaktion. „Ein Rad hat er leider nicht geschlagen.“

Ein Pfau auf dem Dach: Das verblüffte einige Anwohner in Tiefenbach. Bild: Maritta von Perbandt

Nach einigen Runden sei der Vogel dann in Richtung Nachbargrundstück verschwunden. Nach der Begegnung fragte sich die Tiefenbacherin, wer den Pfau wohl vermisst. Denn in hiesigen Gefilden sind die aus Asien stammenden Vögel meistens in Haltungen zu Hause.

Anwohner rufen die Polizei

Diese Frage klärte sich am Tag darauf: Am Mittwoch wurde die Illertisser Polizei nach Tiefenbach gerufen, Bürger hatten eine Pfauensichtug gemeldet. „Wir fanden das Tier auf einem Garagendach vor, es saß da und sonnte sich“, sagt Alexander Kurfürst, der stellvertretende Leiter der Illertisser Polizei auf Anfrage. Weil es vor Ort „vage Vermutungen“ gab, wer der Besitzer sein könnte, recherchierten die Beamten und konnten den Halter ausfindig machen. Der Pfau war ihm offenbar ausgebüchst, sagt Kurfürst weiter. Der Besitzer erhielt seinen Vogel wohlbehalten zurück. Folgen hat der Ausflug durch Tiefenbach nicht. „Es ist ja kein Schaden entstanden“, sagt Kurfürst. (caj)

