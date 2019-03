vor 17 Min.

Pferdeschänder schlägt erneut zu

Ein Unbekannter hat am Samstag ein Pferd in einem Stall bei Heimertingen angegriffen: Die Stute wurde durch einen scharfen Gegenstand im Genitalbereich verletzt, teilt die Polizei mit.(Symbolbild)

Stute wird bei Heimertingen schwer verletzt. Zuletzt gab es mehrere Fälle.

Ein Unbekannter hat am Samstag ein Pferd in einem Stall bei Heimertingen angegriffen: Die Stute wurde durch einen scharfen Gegenstand im Genitalbereich verletzt, teilt die Polizei mit. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 10 bis 16Uhr. Die Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise.

Nicht der erste Fall dieser Art

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in der Region: Vor etwa einem Jahr wurde ein Tier in Niederrieden auf ähnliche Weise attackiert, einige Monate davor trieb ein Pferdeschänder in Winterrieden sein Unwesen. Die Ermittlungen gestalteten sich damals nach Angaben der Polizei schwierig – die Tatorte befanden sich abseits von bewohnten Gebieten.

Zwei Pferde fliehen durch offenes Gatter

In Heimertingen war die Stute in einem Stall westlich des Ortes, in der Nähe der Gartenstraße, untergebracht. Zudem ließ der Täter das Gatter der Behausung offen stehen, sodass zwei Pferde auf die Straße laufen konnten. Die Tiere wurden durch die Besitzerin wieder zurückgeführt. Vom unbekannten Täter fehlt bislang jede Spur. (az)

Kontakt: Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Memmingen unter der Telefonnummer 08331/1000 entgegen.

Pferdeschänder im Unterallgäu - was bisher geschah: Mehr dazu lesen Sie hier:

Keine Spur von Pferdeschändern

Themen Folgen