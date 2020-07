17:07 Uhr

Pflege: Illersenio investiert in Laupheimer Kloster

Plus Aus dem Kloster der Steyler Missionsschwestern in Laupheim soll ein Leuchtturmprojekt für Pflege und Betreutes Wohnen werden. Eine Millioneninvestition für den Caritasverein Illertissen.

Von Rebekka Jakob

Es ist eine Frage, vor der viele geistliche Orden stehen: Wie geht es weiter, wie gehen wir in die Zukunft. Eine Frage, die sich auch die Steyler Missionsschwestern gestellt haben, die im Dreifaltigkeitskloster Laupheim leben. Der Altersruhesitz mit Schwesternpflegeheim ist in die Jahre gekommen. Seit drei Jahren laufen die Überlegungen, wie das vor 20 Jahren zuletzt sanierte Klostergebäude neugestaltet werden und wie die Zukunft aussehen könnte. Gesucht hatte das Kloster Laupheim dazu einen Kooperationspartner. Gefunden haben sie mit der Illersenio gGmbH, dem Pflege-Generalisten aus Illertissen unter dem Dach der Caritas, einen Investor und neuen Vermieter.

Illersenio wird nicht nur Bauherr und Betreiber von Betreutem Wohnen, Pflegeheim und Seniorenwohnen, sondern auch der Vermieter für den Orden sein. Nach Angaben von Illersenio-Geschäftsführer Dominik Rommel steht eine Gesamtinvestition von etwa 22 Millionen Euro in der Planung. Weitere 18 bis 20 Millionen Euro nimmt das Bauunternehmen Matthäus Schmid aus Baltringen in die Hand, das neben der baulichen Umsetzung des Leuchtturm-Projekts übernimmt, sondern zugleich mit Wohnhäusern ergänzt, die 90 bis 100 Wohnungen beherbergen sollen.

„Tanzende Häuser“ werden sie wegen ihrer vorgesehenen Anordnung in einer Art Wellenlinie hinter dem geometrisch strukturierten Illersenio-Komplex genannt. Ein Konzept, das die Schwestern des Ordens davon überzeugt habe, nicht auf gut Schwäbisch nur einen Teil ihres „Häusles“ zu verkaufen und Grund und Boden zurückzuhalten, sagt Provinzleiterin Schwester Anna-Maria Kofler. „Die Verbindung zu dieser weltlichen Seite hat den Schwestern besonders gut gefallen. Die ’Tanzenden Häuser’ machen das Ganze für uns komplett.“

Die Kapelle des Klosters wird der Mittelpunkt des Laupheimer Projektes

Für sie selbst ist das Herzstück der Planungen der Lieblingsteil des Projekts. Denn die Kapelle des Klosters und der Kreuzgang bleiben erhalten, sie werden zum Mittelpunkt des Bauprojekts, das bis 2023 abgeschlossen sein soll. Um dieses Zentrum sollen im ersten Bauabschnitt ein Pflegehaus mit 90 Betten und einem integrierten Bereich für Betreutes Wohnen entstehen. Etwa 25 der 50 Schwestern aus Laupheim leben bereits in Pflegeheimen, sie sollen dann dort wohnen können. „Wir wollen auch andere Orden ansprechen, die auf der Suche nach Pflegeplätzen sind“, sagt Dominik Rommel. Dazu kommt eine Tagespflege, die nicht nur für Ordensschwestern, sondern auch für Bürger in und um Laupheim gedacht ist. Das Gleiche gilt für die etwa 34 betreuten Wohnungen, die Illersenio einrichtet.

Gebaut werden außerdem elf neue Apartments für die jüngeren Schwestern, außerdem Apartments für Priester und Besucher des Klosters, das auch unter den neuen Betreibern des Hauses seine eigene Anschrift und seinen eigenen Bereich mit Garten behalten wird. Die bisherigen Klostergebäude weichen sukzessive den Neubauten. Eine Klostermauer schließt den Bereich dann in Richtung des Wohnparks ab, der im zweiten Bauabschnitt entstehen soll. Allerdings nicht ganz: Ein Durchgang bleibt offen, um die beiden Bereiche miteinander zu verbinden, zum Beispiel, um den Zugang zu Ausstellungsflächen zu ermöglichen. „Das Wohnquartier, das wir bauen, richtet sich bewusst an jede Altersstruktur und Familiengröße“, erläutert Fridolin Schmid, Geschäftsführer des Bauunternehmens, die Pläne. Auch bei diesen Wohnungen ist ein Anteil von 30 bis 40 Prozent Betreutes Wohnen vorgesehen: „Die Bewohner entscheiden, wie viel Dienstleistungen von Illersenio sie dabei in Anspruch nehmen wollen.“

Wie geht es für die Mitarbeiter des Dreifaltigkeitsklosters weiter?

Derzeit beschäftigt das Kloster knapp 30 Mitarbeiter in seiner Pflegeeinrichtung. „Sie alle werden übernommen, das war Bedingung“, macht Schwester Anna-Maria Kofler klar. Illersenio-Geschäftsführer Rommel schätzt, dass noch etwa 50 weitere Mitarbeiter dazu kommen werden, sobald die ganze Einrichtung in Betrieb ist. Bis 2025 soll auch der Wohnpark bezugsfertig sein, noch ist laut Fridolin Schmid nicht beschlossen, ob der Bauträger als Verkäufer oder Vermieter der Wohnungen auftreten wird.

Das Kloster Laupheim 1 / 4 Zurück Vorwärts Die Steyler Missionsschwestern sind ein missionarischer Frauenorden, gegründet 1889 in Steyl, Niederlande. In Deutschland gibt es neben Laupheim Gemeinschaften in Berlin-Marzahn, Frankfurt am Main, List auf Sylt, Mönchengladbach, München/Augsburg, Oberdischingen und Wickede.

Der Orden päpstlichen Rechts ist keiner Diözese zugeordnet. Weltweit gehören ihm 3400 Frauen aus 44 Nationen an.

Ein großer Teil der Arbeit der Steyler Missionsschwester beschäftigt sich mit Menschen am Rand der Gesellschaft, unter anderem in Gefängnissen. In Frankfurt betreibt der Orden eine Schwestern-Pommesbude.



Das Dreifaltigkeitskloster Laupheim ist Altersruhesitz für 57 Schwestern mit Schwesternpflegestation. Darüber hinaus gibt es zahlreiche spirituelle und kreative Angebote. Der Altersdurchschnitt der Schwestern in Laupheim liegt bei 80 Jahren. (rjk)

Die Kooperation mit dem Kloster im baden-württembergischen Laupheim habe für die Illersenio nicht nur räumlich nahe gelegen, sagt Rommel. Seit der Gründung des Vereins vor 50 Jahren durch Bürger aus Illertissen und Vöhringen und der Einrichtung des ersten Altersheims im Landkreis Neu-Ulm ist Illersenio kräftig gewachsen. 250 Bewohner betreut die gGmbH des Caritasvereins in bisher zwei Pflegeheimen, gerade wurde die siebte Tagespflegeeinrichtung in Buch eröffnet (Lesen Sie dazu : Illersenio eröffnet neuen Standort) und sechs Sozialstationen sind in Betrieb. In den Startlöchern steht das Projekt für Betreutes Wohnen, Seniorenwohnen und Tagespflege auf dem Illertisser TSV-Areal, das Illersenio dem Sportverein samt Jahnhalle abkauft. (Mehr dazu lesen Sie hier: Rund um die alte Jahnhalle sollen neue Seniorenwohnungen entstehen)

Das Kloster mietet sich je nach Bedarf in die neuen Gebäude ein

„Die Kapelle als besonderes Gut muss auch bei unserem Pflegeheim im Mittelpunkt stehen“, so Rommel. „Wir merken, dass bei unseren Bewohnern der Drang stark ist, im Alter den Glauben zu spüren und leben zu können.“ Gleichzeitig biete die Kooperation für das Kloster die Möglichkeit, sich für weltliche Mitbewohner zu öffnen. Für das Kloster bedeutet der Verkauf seines „Häusles“, wie Schwester Anna-Maria Kofler es nannte, einen Schritt zur Flexibilität. Die Schwestern mieten sich je nach Bedarf in den Neubau ein – und behalten damit auch in Zukunft ihr Zuhause.

