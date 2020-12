vor 37 Min.

Pistazien und Nugat von Vanessa Kehrle

Rezepte der

Die IZ sucht den Plätzchenprofi: Anstelle unseres großen Plätzchenverkaufs gibt es dieses Jahr die leckersten Plätzchenrezepte unserer Leserinnen und Leser, darunter auch viele unserer langjährigen treuen Bäckerinnen und Bäcker. Am Ende entscheidet unser Online-Voting: Wer wird der Plätzchenprofi 2020? Heute: Vanessa Kehrles Pistazien-Nugat-Plätzchen.

Diese Weihnachtsleckerei kann man in gut verschließbaren Blechdosen aufbewahren – oder am besten sofort probieren, empfiehlt Vanessa Kehrle zu ihrem Rezept.

Zutaten: 200 Gramm Mehl, 100 Gramm gemahlene Mandeln, 200 Gramm Butter, 100 Gramm Zucker, ein Eigelb, zwei Esslöffel Sahne, Nugat zum Zusammensetzen, eine Packung Kuvertüre und gehackte Pistazien zum Verzieren.

Zubereitung: Alle Zutaten werden rasch zu einem glatten Teig verknetet und anschließend für gute zwei Stunden kühl gestellt. Der Ofen kann nun auf 180˚C Umluft vorgeheizt werden. Anschließend den Teig dünn ausrollen (am besten mit so wenig Mehl wie möglich) und Formen nach Wahl ausstechen. Die Plätzchen mit geringem Abstand auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und für zwölf Minuten backen. Die Plätzchen abkühlen lassen und dann mit Nugat jeweils zwei Kekse zusammenkleben. Zum Schluss mit einer Seite in Schokolade tauchen und sofort mit den gehackten Pistazien bestreuen. (az)

Leider kann unser jährlicher Plätzchenverkauf nicht stattfinden. Wer die Kartei der Not dennoch unterstützen möchte, findet alle Informationen dazu unter der Adresse kartei-der-not.de. Möchten Sie auch Plätzchen-Profi 2020 werden? Dann schicken Sie uns Ihr Rezept und ein Foto von sich – idealerweise mit dem Gebäck – per Mail an redaktion@illertisser-zeitung.de. Bei unserem Online-Voting küren wir den Plätzchenprofi, der mit einem Back-Paket belohnt wird.