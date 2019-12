Pläne für Jedesheim: Erst der Dorfladen, dann das Haus

Plus Die Stadt Illertissen will für den Jedesheimer Dorfladen einen Neubau errichten. Der Bauausschuss einigt sich auf eine Devise für die Planung: innen vor außen.

Erst soll der Dorfladen geplant werden, dann das Haus drumherum. Er ist schließlich das Herzstück des Neubaus, den die Stadt Illertissen in Jedesheim errichten will. Darauf konnten sich die Stadträte im Bauausschuss einigen – und haben beschlossen, zunächst einen Ladenbauer zu konsultieren, bevor sie über die Auftragsvergabe und konkrete Pläne entscheiden werden.

Wie berichtet, ist ein Neubau des Jedesheimer Dorfladens auf dem Gelände der ehemaligen Bankfiliale am Marienplatz geplant. Im Untergeschoss soll das Geschäft untergebracht sein. Auch ein Café wäre denkbar. In den oberen Etagen sind Wohnungen angedacht. Im Sommer übernahm die Stadt die Trägerschaft für das Projekt. Als Bauherrin kann sie auf höhere Zuschüsse hoffen als die Dorfladen-Genossenschaft. Im Bauausschuss stand nun zur Diskussion: Soll eine europaweite Ausschreibung der Planungsleistung für einen Generalplaner erfolgen?

Der Hintergrund: Die Betreiber des Dorfladens hatten den ehemaligen Hochbauamtsleiter Manfred Norrenbrock mit der Entwurfsplanung beauftragt. Dann aber wurde die Stadt Bauherrin. In einer Sitzung im November – in der auch Norrenbrocks Pläne präsentiert wurden – hatte Bürgermeister Jürgen Eisen ( CSU) betont, dass ein ordnungsgemäßes Vergabeverfahren erforderlich sei. Ein „kleiner Ideenwettbewerb“ könnte auch zu weiteren Gestaltungsvorschlägen führen.

Nun wurden zwei Optionen besprochen. Einerseits kann eine Generalplanung vergeben werden, wobei dem Bauherrn ein einziger Vertragspartner zur Seite stünde, der sich um alle Fachplanungen kümmert. Diese Variante würde eine europaweite Ausschreibung erfordern. Andererseits könnten die Planungsleistungen einzeln vergeben werden, was, so die Vermutung, zwar mehr Aufwand für die Stadt wäre, aber günstiger kommen könnte.

Ansgar Bauer (FW) sah den Vorteil eines Generalplaners eher bei Großprojekten. „Ein örtlicher Architekt kann sich viel mehr mit Jedesheim identifizieren“, fügte er an. Auch Wilhelm Fischer (CSU) sagte: „Ich würde von einem Generalplaner Abstand nehmen.“ Eisen stellte klar, dass auch ein Generalplaner aus der Region kommen könnte.

Clemens Jans (FW) regte an, sich zunächst an einen Ladenbauer zu wenden. Schließlich sei das Geschäft auch der Kern des Projekts. Dieser Vorschlag stieß auf Zustimmung. So fällte das Gremium richtungsweisende Beschlüsse. Erstens: Die Stadt soll im ersten Schritt einen Ladenbauer beauftragen. Zweitens: Sozialer Wohnraum soll entstehen – was weitere Zuschüsse in Aussicht stellt.

Einen Tag vor der Sitzung des Bauausschusses hatten sich die Betreiber des Dorfladens getroffen. Im Fokus stand ebenfalls der geplante Neubau. Als möglichen Baubeginn nannte der Bürgermeister – „wenn’s gut läuft“ – das Jahr 2021. Wie es dann mit dem aktuell genutzten Gebäude, das der Dorfladen-Genossenschaft gehört, weitergeht? Laut dem Aufsichtsratsvorsitzenden Jürgen Kolb gibt es wohl zwei Möglichkeiten: Das Haus wird verkauft oder saniert, um beispielsweise Wohnungen zu schaffen. Ein Meinungsaustausch ergab, dass für die Nutzung des Gebäudes gegebenenfalls Zuschüsse im Rahmen der Dorferneuerung eruiert werden sollten.

Der Jedesheimer Dorfladen ist seit 18 Jahren in Betrieb. Bild: Alexander Kaya (Archivbild)

Auch Bedenken wurden geäußert. Ein Anwesender fragte, ob ein neuer, größerer Dorfladen tatsächlich notwendig sei, ob die Kosten für die neue Ladeneinrichtung gestemmt werden könnten und wer im Falle künftiger „roter Zahlen“ hafte. Kolb erklärte, dass der jetzige Laden zu klein und sanierungsbedürftig sei. Zu den Finanzen sagte Jörg Hilsenbeck, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, dass die Ausgangsposition gut sei und sich das Risiko für die Anteilseigner in der Höhe ihres Anteils bewege.

In der Tat blickt der Laden auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Den mehr als 40 anwesenden Anteilseignern an der Dorfladen eG waren die Zahlen sogar einen Sonderapplaus wert: Die Umsatzerlöse knackten die Halbe-Million-Euro-Marke. Es handele sich um das beste Ergebnis seit dem Bestehen des Ladens, der 2001 gegründet wurde, hieß es. Mit mehr als 505000 Euro stiegen die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um etwa 27000 Euro. Der Jahresüberschuss betrug fast 18000 Euro (Vorjahr: 3800 Euro). Das Signal solle lauten: „Wir brauchen und wollen auch weiterhin in Jedesheim einen Dorfladen“.

