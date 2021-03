vor 1 Min.

Pläne für Pfarrhof: Die Gemeinde Kettershausen hat Interesse am Anwesen

Plus Die Gemeinde Kettershausen hat Interesse an einer Nutzung des denkmalgeschützten Pfarrhofs. Der Bürgermeister soll nun mit der Kirche verhandeln.

Von Zita Schmid

Werden im Kettershauser Pfarrhof zukünftig das Rathaus, die Verwaltung oder auch Räume für die Kinderbetreuung untergebracht sein? Noch ist das offen. Doch die ersten Schritte in diese Richtung wären getan. Während die Kirchenverwaltung dem Ansinnen bereits positiv gegenübersteht, hat nun der Gemeinderat bei seiner Sitzung einstimmig sein Interesse an dem historischen Gebäude samt Anwesen bekundet. Was bedeutet da – und wie könnte es weitergehen?

Schon seit Jahren bewegen die Gemeindeentwicklung und die Zukunft der Ortsmitte die Gemüter in Kettershausen. Wie berichtet, ist die sanierungsbedürftige Gemeindehalle seit Langem nicht mehr nutzbar. Das Anwesen Ilg ist als mögliches neues Ortszentrum aus dem Rennen. So ging die Suche nach einer "nachhaltigen Gesamtlösung" und nach Standorten mit Potenzial weiter, wie Bürgermeister Markus Koneberg bei der jetzigen Gemeinderatssitzung in den Tagesordnungspunkt einführte. Dazu kommt der Umstand, dass die Kindertagesstätte an ihre räumlichen Grenzen gelangt. Spätestens ab dem Sommer 2022 wird mehr Bedarf an Betreuungsplätzen bestehen, als durch die Genehmigung gedeckt ist.

Kirchenverwaltung betont historische Bedeutung des Pfarrhofs

Angesichts dieser "Ausgangspunkte" habe man sich auf die Suche nach Lösungen begeben - und sei auf den Pfarrhof gestoßen, erklärte Koneberg. Es handelt sich um ein historisches Gebäude. Im Denkmalatlas Bayern ist er als zweigeschossiger Walmdachbau aus dem Jahr 1769 vermerkt. In der Chronik ist zu lesen, dass sich der Pfarrhof unter Johann Martin Würbel, der von 1768 bis 1772 Pfarrer in Kettershausen war, anfangs "in einem ganz ruinösen Zustand" befunden haben soll. Deshalb erfolgte der Neubau anno 1769. In jüngeren Zeiten wurde das Gebäude vor dem Einzug von Pfarrer Erwin Schiffelholz (1967 bis 1969 in Kettershausen) innen und außen gründlich renoviert.

Der denkmalgeschützte Pfarrhof in Kettershausen befindet sich neben der Kirche und auch nahe der Kindertagesstätte. Bild: Zita Schmid

Das Anwesen ist Eigentum der Katholischen Pfarrpfründestiftung Sankt Michael. Mit Gebäude, Garten und Parkfläche umfasst es insgesamt 1960 Quadratmeter. Generell seien die Kirchenverwaltungen und Kirchenpfleger in Sachen Instandhaltung "sehr verantwortungsvoll" gewesen, sagte der Bürgermeister. Das Gebäude befände sich in einem sehr guten Zustand.

Weiter berichtete er von einer Sitzung der Kirchenverwaltung. Diese habe dabei die zentrale und historische Bedeutung des Hauses betont sowie ihre Bedingung, dass es weiterhin in öffentlicher Hand bleiben soll. Das kirchliche Gremium sei darin übereingekommen, dass es sich vorstellen könne, den Pfarrhof der Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Allerdings bestehe nach wie vor auch Eigenbedarf. So etwa zur Lagerung und für Sitzungen und Treffen. Damit die Bischöfliche Finanzkammer ein Angebot unterbreitet, müsse nun auch der Gemeinderat sein Interesse bekunden, erläuterte der Bürgermeister den nächsten notwendigen Schritt.

Kettershauser Bürgermeister soll mit Kirche verhandeln

Der Gemeinderat hatte bereits die Möglichkeit, den Pfarrhof zu besichtigen. "Er ist in einem Top-Zustand", äußerte sich Clemens Winter positiv zu dem Vorhaben. Er könne sich "nichts Besseres vorstellen". Karl Winkler und Roland Knoll räumten ein, dass die Konditionen, die angeboten werden, letztlich maßgeblich seien. Zu geäußerten Bedenken im Gremium in Bezug auf den bestehenden Denkmalschutz meinte der Bürgermeister, dass Sanierungen im Inneren, etwa an Dämmung und Heizung, wohl problemlos seien. Wichtig sei den Denkmalschützern generell, dass "Zweck und Sinn des Denkmals erhalten bleiben".

Einstimmig sprach sich der Gemeinderat dann für das Interesse an einer Nutzung des Pfarrhofs samt Anwesen für öffentliche Zwecke aus – als Verwaltungsgebäude, als Rathaus oder zur Kinderbetreuung. Eine Veräußerung des Pfarrhofs an Privatpersonen soll ausgeschlossen bleiben. Die Kirchenverwaltung soll das Gebäude weiterhin mit nutzen können.

Der Bürgermeister wurde per Beschluss auch dazu ermächtigt, mit der Bischöflichen Finanzkammer Augsburg über die finanziellen Modalitäten einer Nutzung des Anwesens in die Verhandlung zu treten. Auf Nachfrage sagte Koneberg, dass prinzipiell die Möglichkeiten eines Kaufs, einer Erbpacht oder eines Überlassens des Anwesens, wobei die Gemeinde dann die Baulast übernehmen würde, im Raum stehen dürften.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen