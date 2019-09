17:45 Uhr

Pläne für Wohngebiet an der Unterrother Straße werden konkreter

So könnten die neuen Häuser an der Unterrother Straße aussehen. Ein Ulmer Immobilienunternehmen plant acht Gebäude mit insgesamt 54 Wohneinheiten.

Anlieger kritisieren das Vorhaben am Illertisser Ortseingang. Der Investor will ihnen entgegenkommen – dem Bauausschuss präsentierte er nun einen Entwurf.

Von Dominik Stenzel

Die Nachfrage nach Wohnraum ist riesig in Illertissen – mehrere Bauprojekte werden aktuell vorangetrieben. So auch an der Unterrother Straße: Auf einer rund 6000 Quadratmeter großen Fläche zwischen Eichenweg und Buchenweg will das Ulmer Immobilienunternehmen Proinvest acht Häuser mit insgesamt 54 Wohneinheiten errichten. Bei den Anwohnern stößt dies auf Kritik. Ihre Bedenken: Die vorgesehenen Gebäude seien zu massiv und das Vorhaben überdimensioniert. Einfamilien- oder Doppelhäuser würden besser ins Bild passen. Um das Projekt zu stoppen, wurde im Rathaus im August eine Unterschriftensammlung mit 56 Autogrammen eingereicht.

Nun beschäftigte sich der Illertisser Bauausschuss mit dem Bauvorantrag – und der private Investor stellte bei dieser Gelegenheit einen detaillierten Entwurf seines Projekts vor. „Es wird nun ein gutes Stück konkreter“, sagte Nikolai Staiger, Leiter der Projektentwicklung bei Proinvest. Er wolle den Räten einen Gesamtüberblick geben – die Pläne seien aber noch nicht in Stein gemeißelt. Staiger zufolge soll am Illertisser Ortseingang ein eigenständiges Quartier entstehen, das trotzdem in die Umgebung eingebunden ist.

Wohngebiet an der Unterrother Straße: Investoren treffen sich mit Anliegern

Am vergangenen Montag habe man sich mit den Anliegern getroffen. Der Austausch sei zunächst emotional, später jedoch vor allem sachlich gewesen. „Wir sind auf die Wünsche der Anwohner eingegangen“, versicherte Staiger gegenüber unserer Redaktion. Vor allem beim Thema Stellplätze: Die Gegner des Projekts hätten befürchtet, dass die vorgesehenen Häuser über Eichenweg, Ziegelweg und Buchenweg anfahren werden und dadurch das Verkehrsaufkommen in dem Gebiet deutlich steigt. Nun werde angedacht, das Rolltor der geplanten Tiefgarage tagsüber geöffnet zu lassen: Dadurch könnten die insgesamt 95 nummerierten Stellplätze, die über eine Einfahrt an der Unterrother Straße erreicht werden, auch von Besuchern genutzt werden. Die Anzahl der oberirdischen Besucherparkplätze habe man unterdessen von sechs auf zehn erhöht. Laut des Illertisser Hochbauamtsleiters Florian Schilling war dies allerdings auch notwendig, um die Vorgaben der städtischen Stellplatzsatzung einzuhalten.

Desweiteren seien auf dem Areal neben einem normalen Spielplatz ein Sandspielplatz für Kleinkinder, Wege und ausreichend Grünflächen geplant. Illustrationen veranschaulichten während der Sitzung, wie die Häuser am Ende aussehen könnten: Die würfelförmigen Bauten mit hellem Anstrich und Flachdächern entsprechen dem Erscheinungsbild moderner Mehrparteienhäuser. „Wir können schon jetzt sehen, was hier entstehen soll“, sagte Bürgermeister Jürgen Eisen. Das sei in diesem Fall besser, als Vorgaben in einem Bebauungsplan festzulegen und am Ende überrascht zu werden.

Blick von oben auf das Areal zwischen Unterrother Straße, Eichenweg und Buchenweg. Bild: Proinvest

Räte stimmen Bauvorantrag zu

Dass die Investoren ihre Pläne bereits in einer solch frühen Phase derart detailliert darlegen, hat wohl auch mit den Bedenken der Anlieger zu tun. „Wir sind froh, dass sie aktiv geworden sind und mit am Tisch waren“, sagte Rätin Helga Sonntag (ÖDP/AB/Grüne). Sie betonte aber auch, dass das angestrebte Wohngebiet eine gute Lösung für das Areal an der Unterrother Straße sei. „Doppel- oder Einfamilienhäuser würden alle ihre eigene Garage benötigen.“

Bei Wohngebäuden mit weniger Einheiten und ohne Tiefgarage wäre das Verkehrsaufkommen in dem Gebiet wohl höher, meinte auch CSU-Rat Wilhelm Fischer. „Das ist eine Alternative, die nicht wünschenswert ist.“ Ein wenig Sorgen bereiten ihm allerdings die wenigen oberirdischen Parkplätze. Es sei durchaus möglich, dass Besucher ihre Fahrzeuge an den umliegenden Straßen abstellen werden. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte man allerdings immer noch mit Parkverboten eingreifen.

Letztlich stimmt das Gremium dem Vorantrag geschlossen zu. Es gebe jedoch noch einiges zu tun, sagte Bürgermeister Eisen: Die Zufahrt für Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge müsste beispielsweise geregelt und ein Schallgutachten in Auftrag gegeben werden. Staiger zufolge ist die Lärmbelastung durch die A7 problematischer als durch die ebenfalls viel befahrene Unterrother Straße. Laut Tiefbauamtschef Bernd Hillemeyer müsse zudem die Versickerung des Regenwassers gewährleistet sein. Der Investor habe dahingehend bereits gute Ansätze präsentiert.

