Pläne zum Solarpark Illerberg werden konkreter

Eine Expertin stellt das Vorhaben erstmals im Vöhringer Bauausschuss vor. Was hinter dem geplanten Solarpark steckt.

Von Felicitas Lachmayr

Hunderte Solarkollektoren könnten künftig auf einer Grünfläche bei Illerberg entlang der Autobahn stehen. Bereits im Mai stimmten die Mitglieder des Vöhringer Stadtrats dem Bau eines Solarparks zu. Nun liegen konkrete Pläne zu dem Projekt vor. Barbara Grabner vom zuständigen mittelfränkischen Ingenieurbüro Heller stellte das Bauvorhaben in der jüngsten Sitzung des Vöhringer Bauausschusses vor.

Demnach soll der Solarpark auf einer Grünfläche entlang der A7 zwischen Illerberg und Witzighausen entstehen. Bisher wird die 1,8 Hektar große Wiese landwirtschaftlich genutzt. Die Räte stimmten einer notwendigen Flächennutzungsplanänderung zu. Weil die Fläche direkt an die A7 angrenzt, gelte sie als vorbelastet und eigne sich damit gut für den Bau einer Fotovoltaik-Freiflächenanlage, erklärte Grabner. In der Beschlussvorlage wird außerdem darauf verwiesen, dass der Strom direkt in der Nähe der geplanten Anlage ins Netz eingespeist werden kann – nach Ansicht der Expertin ein weiterer Vorteil.

Solarkollektoren dürfen nicht höher als vier Meter sein

Baurechtlich sind der Anlage Grenzen gesetzt. So dürfen die Solarkollektoren in geneigtem Winkel eine Höhe von vier Metern nicht überschreiten. Das Betriebsgebäude, das ebenfalls auf dem Grundstück errichtet werden soll, darf nicht höher als fünf Meter sein. Die Erschließung der Anlage erfolgt nach Angaben von Grabner über die Verbindungsstraße zwischen Illerberg und Witzighausen, die unter der A7 hindurchführt.

Damit die Solarkollektoren keine Gefahr für Autofahrer darstellen, soll die Blendwirkung mit einer speziellen Anti-Reflexionstechnologie reduziert werden, erklärte die Expertin vom zuständigen Ingenieurbüro. Die Frage der Räte, ob der geplante Solarpark einem möglichen sechsspurigen Ausbau der A7 im Weg stünde, konnte Grabner verneinen. Da die Solarkollektoren in 40 Metern Abstand zur Autobahn errichtet werden, sei ein Ausbau in jedem Falle möglich.

Artenschutzrechtlich keine Vorkomnisse

Auch beim Thema Artenschutz gab Grabner Entwarnung. Ein Gutachten habe ergeben, dass es auf der Fläche keine artenschutzrechtlich relevanten Vorkommnisse gebe. Die für das Bauvorhaben nötigen Ausgleichsflächen werden direkt auf dem Grundstück entlang der A7 geschaffen. Auch eine Blumenwiese ist vorgesehen. „Der Betreiber ist bereit, mehr als die vorgeschriebene Ausgleichsfläche zu schaffen“, erklärte Grabner.

Dem Wunsch der Naturschutzbehörde, die Fläche einzugrünen, stand die Expertin skeptisch gegenüber. Bäume oder Büsche könnten Schatten auf die Solarkollektoren werfen – und damit die Effizienz reduzieren. Außerdem wolle man eine mögliche Erweiterung des Solarparks nicht vorab einschränken.

Lokale Investoren finanzieren das Projekt

Vöhringens Bürgermeister Karl Janson betonte gleich zu Beginn der Sitzung, wie wichtig es mit Blick auf den Klimawandel sei, regenerative Energien zu fördern und zu nutzen. Mit dem Vorhaben trage man zur Umstellung auf kohlendioxidfreie, erneuerbare Energie bei.

Die Finanzierung des Solarparks kam in der jüngsten Sitzung nicht zur Sprache. Gegenüber unserer Zeitung hatte Bürgermeister Janson Mitte Mai erklärt, die Investoren stammen aus Illerberg. Sie würden die Kosten für das Vorhaben tragen. Informationen zu den Investitionskosten konnte er deshalb nicht liefern. Damals sagte Janson, der Solarpark könnte schon im Jahr 2020 ans Netz gehen.

