Pleß

vor 35 Min.

Angebliche Schüsse in Pleß führen zu Polizeieinsatz

Die Polizei ist am Sonntag über angebliche Schüsse in Pleß informiert worden.

Dass soeben ein Verwandter mit einer Waffe auf ihn geschossen habe, hat ein 19-Jähriger am Sonntagnachmittag über den Notruf mitgeteilt. Sofort fuhren mehrere Streifenwagen zum Ort des Geschehens in Pleß. Der Anrufer stand unter Drogeneinfluss Im Zuge der ersten Ermittlungen stellte sich dann aber heraus, dass die Geschichte frei erfunden war. Die Polizei traf den Anrufer kurze Zeit später bei einem Freund an. Er stand deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und wurde gegenüber der Polizei zunehmend aggressiv und bedrohte diese. Nach einer notwendigen Fesselung wurde er aufgrund seines gesundheitlichen Zustands in ein Krankenhaus gebracht. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige unter anderem wegen falscher Verdächtigung. (AZ)

