vor 45 Min.

Poetry Slam Illertissen: Wenn Dichter sich mit Worten messen

Selbstgeschriebene Texte haben die Teilnehmer des Poetry Slams in Illertissen präsentiert. Was dabei geboten war.

Von Carmen Dörfler

In der Vöhlinstadt war es mal wieder Zeit für deutliche Worte: Fünf Autoren sind am Freitag bei Poetry Slam auf der kleinen Bühne im Jugendhaus gestanden Zwei seien war abgesprungen, sagt Organisator Thomas Wolf. Aber er hat einen Ersatz parat: „Dafür werde ich heute selbst etwas vortragen und am Ende gibt es noch etwas Musik.“

Das Konzept ist freilich nicht ganz neu: Viermal im Jahr veranstaltet Wolf Poetry Slams in Burgau und Illertissen. In den vergangenen Jahren hätten diese an Beliebtheit zugenommen. Ein „Poetry Slam“ ist ein Wettbewerb, bei dem die Teilnehmer selbstverfasste Texte vortragen. Den Sieger küren die Zuhörer.

Poetry Slam in Illertissen: Viele Besucher und viel Spaß

Und davon sind an diesem Freitag einige da: Der kleine Raum ist gut gefüllt. Viele der Besucher waren schon öfters dabei. Die Atmosphäre ist entspannt, es wird getrunken und geredet. Die „Slammer“ sitzen gemeinsam an einem Tisch. Sie sind eine bunt gemischte Truppe: Tine, die heute als „Sin veri tinetas“ auftritt und ansonsten Improvisationstheater mit „Rezeptfrei“ macht. Uwe, der eigentlich Freestyle rappt und sich seine Themen von den Zuschauern vorgeben lässt. Heiko, der einen Text über sein Familienleben verfasst hat und mit seinem Gitarrenspiel überzeugt. Ronja, die das Publikum entscheiden lässt, welchen Text es hören will und dann über die Kunst des Lebens spricht und Lena, die noch nie auf einem Poetry Slam war, aber heute ihrer Liebe zu ihrer Wasserpfeife ein Denkmal setzen möchte. Und schließlich Thomas, der von der Notwendigkeit der geschlechterspezifischen Sprache erzählt.

Die Texte sind mal lustig, mal ernst, mal spontan und mal einstudiert. Der Zuhörer weiß jedenfalls nicht, was als nächstes kommt. Und das scheint in Illertissen Spaß zu machen: Es wird viel gelacht, geklatscht und mutig wirft das Publikum Begriffe ein. Nach den Auftritten verteilt es Puzzlestücke an die Slammer, deren Texte ihnen am besten gefallen haben. Gewonnen haben Tine, Heiko und Uwe. Richtig wichtig scheint ihnen das aber nicht zu sein. Die Hauptsache sei es schließlich, Spaß zu haben. Und das ist in Illertissen an diesem Freitag sichtlich der Fall.

Was in Illertissen für junge Leute noch so zu geboten ist:

Themen folgen