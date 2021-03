18:45 Uhr

Politik erntet heftige Kritik: Die Wut der Wirte im Kreis Neu-Ulm wächst

Plus Unmut und Unverständnis wachsen: Die Inzidenz ist niedrig, doch öffnen dürfen die Wirte nicht. So ist die Lage im Schlössle in Offenhausen und im Mariele in Au.

Die ersten 30 Tische waren schon aufgestuhlt, auch eine neue Speisekarte haben sie sich im Neu-Ulmer Brauereigasthaus Schlössle überlegt und Wirtin Christa Zoller hat alle Aushilfen angeschrieben: Ab Montag, 22. März, hätte es losgehen können. Das hatten die Regierungschefs von Bund und Ländern am 3. März in Aussicht gestellt. Und die Infektionszahlen in Kreis Neu-Ulm sind niedrig. Trotzdem wird nichts aus der erhofften Öffnung. Bei den Wirten wächst der Unmut. Schlössle-Chefin Zoller gibt sich da noch vergleichsweise entspannt. Doch auch sie fragt sich, warum die Corona-Maßnahmen immer die Gleichen treffen: "Warum trifft es immer die gleichen Branchen? Man könnte auch mal Fabriken oder Handwerksbetriebe für zwei Wochen zumachen, da gibt es auch Kontakte."

Weil die Corona-Zahlen in Bayern steigen, müssen Theater, Kinos, Konzertsäle und Außengastronomie im Freistaat trotz anderer Ankündigungen auch ab Montag geschlossen bleiben. Gilt das auch im Landkreis Neu-Ulm? "Wir gehen davon aus", sagt eine Sprecherin des Landratsamts. Details kenne man noch nicht. "Wir wissen davon bisher auch nur aus den Medien", sagt die Sprecherin.

Wirtin des Schlössle in Offenhausen hat Verständnis für Corona-Regeln

Gewerkschaft NGG und der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Bayern sehen die Lage im Gastgewerbe für Unternehmen und deren Mitarbeiter gleichermaßen dramatisch. Infolge der lockdownbedingten massiven Verluste, der fehlenden Perspektiven und der nicht ausreichenden staatlichen Hilfen würden aktuell 68,9 Prozent der 40.000 gastgewerblichen Unternehmer in Bayern um ihre Existenz bangen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der beiden Verbände. Jedes vierte Unternehmen (23,9 Prozent) ziehe sogar eine Betriebsaufgabe in Erwägung. Insgesamt sei der Umsatz zwischen 1. März 2020 bis heute um insgesamt 64,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eingebrochen.

Trotz der schwierigen Situation hat Schlössle-Wirtin Zoller Verständnis für die Maßnahmen. Wenn es helfe, die Pandemie einzudämmen, müssten die Lokale eben weiter zubleiben. Dann müsse es aber auch entsprechende Entschädigungen geben. "Die November- und Dezemberhilfen waren in Ordnung", findet die Gastronomin. Alles andere sei nicht angemessen gewesen. Sie und ihr Mann hätten schon 70.000 Euro aus dem Privatvermögen in die Gaststätte gesteckt. Geld, das zur Alterssicherung gedacht gewesen sei. Dabei räumt Zoller offen ein, dass andere noch viel härter betroffen sind: Das Schlössle macht den wesentlichen Teil des Umsatzes mit dem Biergartenbetrieb im Sommer. Das war 2020 zumindest leidlich gut möglich und soll auch 2021 wieder funktionieren. Zoller hofft auf Öffnungen Anfang oder Mitte Mai.

Neu-Ulm: Schlössle-Wirtin fordert mehr Weitblick von der Politik

Die Wirtin erhofft sich außerdem mehr Fantasie bei den Corona-Maßnahmen. Und sie fordert eine vernünftige Strategie: "Wenn wir unseren Betrieb so führen würden wie die Politik plant...", sagt die Schlössle-Wirtin und spricht den Satz nicht zu Ende. Ein Vorlauf von zwei Wochen habe mit Weitblick nichts zu tun. Zoller erinnert auch daran, dass selbst der bei seinen Corona-Forderungen rigorose Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach (SPD) Bewirtung im Freien als vertretbar bezeichnet hatte. Unter den Wirten in Neu-Ulm jedenfalls steige angesichts der jüngsten Ankündigung aus der Staatsregierung der Unmut: "Manche wollen auf die Barrikaden gehen", berichtet Christa Zoller.

Auch Melanie Börsing traf die Nachricht, dass die Lockerungen nicht kommen, wie eine Keule. "Eigentlich wollte ich am 7. April wieder mit der Außengastronomie bei uns im Mariele in Au starten. Und jetzt das." Glücklicherweise habe sie von Anfang an nicht damit gerechnet, schon Ende März ihre Außengastronomie zu öffnen. "Sonst säße ich jetzt da mit der bestellten verderblichen Ware und hätte meine Mitarbeiter umsonst wieder zurück geholt." Ihre Teilzeitkräfte hat die Wirtin in Kurzarbeit geschickt, sie bietet derzeit nur einen Mittagstisch als Abholservice an. Börsing macht sich aber auch Gedanken um ihre Kunden. "Ein Stammgast meinte: Mir geht's wie dem Virus. Ich brauche den Wirt." Gerade für Alleinstehende sei der Besuch im Lokal oft die einzige Möglichkeit, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. "Ich kann es auch nicht nachvollziehen, dass man den Leuten nicht die Möglichkeit geben will, sich gesetzlich konform und unter Einhaltung von Hygienekonzepten zu treffen. Das treibt die Leute doch nur zu illegalen Treffen im privaten Bereich."

Illertissen: Wirtin des Mariele kritisiert undurchsichtige Corona-Regeln

Die Wirtin des Mariele macht deutlich: "Ich freue mich über jeden, der aufmachen darf." Auch hat für sie der Gesundheitsschutz von Kunden und Mitarbeitern absoluten Vorrang. Dass die Regelungen aber so undurchsichtig und teilweise widersprüchlich sind, ärgert Melanie Börsing. Selbst kreative Ideen, die mit allen Vorsichtsmaßnahmen geplant wurden, könnten nicht stattfinden. Sie nennt als Beispiel das Wohnmobil-Dinner, das Illertisser Gastronomen gemeinsam mit einem Autohaus gestartet hatten. "Das Interesse war riesig, wir haben uns so darüber gefreut. Doch dann kam der Anruf vom Landratsamt, dass wir das nicht dürfen." Die Vermietung eines Wohnmobils zum Zwecke eines Essens sei als Veranstaltung zu werten, hieß es. Und weil die derzeit nicht erlaubt sind, mussten die Gastronomen das Projekt umgehend wieder einstellen.

