Politik soll in Babenhausen weiblicher werden

Unternehmerinnen und Politikerinnen diskutieren über das, was sie im Fuggermarkt erreichen wollen.

Von Claudia Bader

Bis auf wenige Ausnahmen werden im Ortskern von Babenhausen – von der Stadtgasse bis zum Bereich „Auf der Wies“ – sämtliche Geschäfte und Läden von Unternehmerinnen geführt. Für die Mitglieder der Frauen-Union (FU) Babenhausen ist das erfreulich. Weniger fortschrittlich sehen sie allerdings die Tatsache, dass Frauen im Durchschnitt immer noch rund ein Fünftel weniger verdienen als Männer. „Da gibt es noch viel zu tun“, sagt FU-Vorsitzende Sonja Henle.

Aufgrund der großen Resonanz im Vorjahr hatte die Frauen-Union heuer, gemeinsam mit Gewerbetreibenden, im Fuggermarkt ein Programm zum Weltfrauentag zusammengestellt. Unter dem Leitgedanken „Kleines Dankeschön für die Frau“ boten einige Geschäfte ihren Kundinnen zum Beispiel ein Glas Prosecco, Saft oder andere kleine Geschenke an. Eine örtliche Floristin ließ sich beim Binden von Osterkränzchen über die Schulter schauen. Diese Gelegenheit nutzten Mitglieder der Frauen-Union sowie andere weibliche und männliche Besucher im Café Rosa.

Fortschritte der Frauen in Babenhausen

Im Zentrum des Frauentags – in Berlin war er heuer erstmals ein Feiertag – standen in Babenhausen Gespräche über die Fortschritte, die das weibliche Geschlecht während der zurückliegenden Jahrzehnte bei der Gleichstellung erzielt hat. Wie hart einst ihre Urgroßmütter für das erst seit 100 Jahren geltende Wahlrecht für Frauen gekämpft haben, können sich die EU-Mitglieder heutzutage kaum noch vorstellen. Ebenso, dass früher in der Politik und vielen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens keine Frauen zugelassen waren.

Harter Kampf gegen Widerstände

„Vieles, was wir heute als selbstverständlich ansehen, mussten sich Frauen früherer Generationen gegen Widerstände hart erkämpfen“, sagte Henle über die Gründungszeit der Babenhauser Frauen-Union vor 35 Jahren. Seitdem habe sich die Wichtigkeit der Frauen im Fuggermarkt kontinuierlich gesteigert. Mit neun weiblichen Mitgliedern hatte der Marktrat der Wahlperiode 2008 bis 2014 die höchste Frauenquote aller Unterallgäuer Gemeinderäte, erinnerte sich Elfriede Rothdach. Bedauerlich sei, dass sich heutzutage viele junge Frauen kaum noch für Politik interessierten. Als Beispiel nannte Rothdach die jährliche Bürgerversammlung in Babenhausen, bei der nur wenige Frauen zugegen seien. Für die im Jahr 2020 anstehenden Kommunalwahlen wünscht sich die Markträtin mehr weibliches Interesse. „Es wäre schön, wenn sich möglichst viele Frauen bereit erklären würden, auf der Liste für ein Mandat zu kandidieren.“

