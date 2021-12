Tödlicher Unfall auf A7 bei Dettingen: Hintergrund und Hergang sind noch unklar

Nach einem tödlichen Unfall auf der A7 bei Dettingen an der Iller war die Autobahn mehrere Stunden lang voll gesperrt. Die Identität des Toten ist noch nicht geklärt.

Auf der A7 bei Dettingen an der Iller ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 0.30 Uhr in Fahrtrichtung Norden ein tödlicher Unfall passiert. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, kam ein Mann ums Leben.

Die Identität des Toten sei aber noch ungeklärt. Auch die Hintergründe sowie der Hergang des Unfalls seien unklar. Die Autobahn war aufgrund einer aufwendigen Unfallaufnahme mehrere Stunden lang voll gesperrt. Erst am Donnerstagmorgen gegen 7.40 Uhr erfolgte die Freigabe für den Verkehr. (AZ)

Weitere Informationen folgen.