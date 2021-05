Radfahrer schlägt Kind in Weißenhorn an den Hinterkopf

Ein Fahrradfahrer hat in Weißenhorn einen Bub geschlagen, der ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs war. Als der Vater ihn zur Rede stellt, ergreift er die Flucht.

Ein Fahrradfahrer hat in Weißenhorn ein Kind an den Hinterkopf geschlagen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Dem Bericht zufolge fuhren zwei Buben, zehn und elf Jahre alt, am Sonntag gegen 14.30 Uhr mit ihren Fahrrädern nebeneinander auf dem Fahrradweg entlang der Memminger Straße im Stadtteil Grafertshofen in Richtung Bubenhausen. Von hinten näherte sich laut Polizeibericht ein Mann auf einem weißen Pedelec-Mountainbike, was die Jungs offenbar nicht bemerkten.

Beim Überholen fuhr der Mann zwischen den Beiden hindurch und schlug dem Elfjährigen mit der flachen Hand an den Hinterkopf. Der Bub, der einen Helm trug, erschrak dadurch und verlor kurz die Kontrolle über sein Fahrrad. Einen Sturz konnte er verhindern.

Schlag auf den Hinterkopf in Weißenhorn: Radfahrer ergreift die Flucht

Der Zehnjährige rief daraufhin seinen Vater an, der mit dem Auto die Verfolgung des Mannes aufnahm. Kurz vor Obenhausen hatte er den Radler eingeholt und forderte ihn zum Anhalten auf, was dieser jedoch nicht tat. Stattdessen flüchtete der Mann über Feldwege und eine Wiese. Der Vater des Jungen konnte laut Polizei jedoch Fotos machen.

Der Mann wird im Polizeibericht wie folgt geschrieben: etwa 40 Jahre alt, schlank und mit Drei-Tage-Bart. Er trug eine blaue Jeans, einen schwarzen Kapuzenpulli, eine schwarze Baseballmütze mit weißem Rand am Mützenschild sowie grau-schwarze Handschuhe. Unterwegs war er mit einem weißen E-Mountain-Bike der Marke „Scott“ mit einer blau-schwarzen Lenkertasche.

Gegen den bislang Unbekannten wird ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Körperverletzung. Mögliche Zeugen oder Personen, die den Mann kennen, können sich unter Telefon 07309/96550 bei der Polizei Weißenhorn melden. (AZ)

