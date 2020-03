vor 54 Min.

Polizei ahndet mehrere Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen

Ein junger Autofahrer, der in Oberroth kontrolliert wird, hatte außerdem Alkohol getrunken. Auch ein Inhaber einer Tankstelle erhält eine Anzeige.

Die Beamten der Polizeiinspektion Illertissen haben im Laufe des Dienststags bei Kontrollen wieder mehrere Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz geahndet. Bei einer Verkehrskontrolle in Oberroth kam am Dienstagabend noch ein weiteres Vergehen hinzu: Dem Polizeibericht zufolge stellten die Beamten im Bereich der Hauptstraße Alkoholgeruch bei einem 23-jährigen Autofahrer fest.

Das Paar hatte einen Bekannten besucht

Der Mann konnte jedoch keinen Atemalkoholtest vornehmen. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Der 23-Jährige durfte nicht mehr weiterfahren, gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Da der junge Mann zusammen mit seiner Freundin zuvor einen Bekannten besucht hatte, erhalten beide zudem eine Anzeige, weil sie gegen die Ausgangsbeschränkungen verstoßen hatten.

Darüber hinaus berichtet die Illertisser Polizei noch von acht weiteren Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz. So wurden in Vöhringen und Bellenberg Personen angetroffen, die in kleineren Gruppen Kaffee oder Bier konsumierten. In einem Fall erhält auch der Inhaber einer Tankstelle eine Anzeige, da er zwei Männern in seinen Geschäftsräumen den Bierkonsum gestattete. (az)

