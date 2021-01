09:38 Uhr

Polizei beendet Kindergeburtstag: Verstöße gegen Corona-Regeln in Illertissen

In Illertissen ging die Polizei gegen einen Kindergeburtstag vor.

Die Polizei ging in Illertissen am Freitagabend gegen zwei Verstöße gegen die Corona-Regeln vor. Bei einem wurde gerade ein Kindergeburtstag gefeiert.

In einer Wohnung in Illertissen wurde am Freitagabend ein Kindergeburtstag gefeiert. Das berichtet die Polizei, die nach einer Mitteilung dem Sachverhalt nachging.

Die Polizei konnte nach eigenen Angaben vor Ort mehrere Personen aus verschiedenen Haushalten antreffen. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz gegen die vier angetroffenen Mütter der Kinder eingeleitet.

Kurze Zeit später folgte eine Kontrolle bei einem 23-Jähringen. Dieser befand sich nach 21 Uhr in der Stadt und roch merklich nach Marihuana. Bei der weiteren Überprüfung konnten noch knapp zwei Gramm Marihuana in seiner Jackentasche aufgefunden werden. Nebst dem Verfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz erwartet den Mann auch ein Verfahren nach dem Infektionsschutzgesetz. (az)

