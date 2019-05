vor 40 Min.

Polizei beobachtet 16-Jährige beim Bong-Rauchen

Die Jugendliche muss nun mit Konsequenzen rechnen

Damit hatte die Jugendliche wohl nicht gerechnet: Die Polizei hat eine 16-Jährige in Tiefenbach dabei beobachtet, wie diese eine sogenannte „Bong“ rauchte.

Laut Polizeibericht wurde eine Streife am Mittwochabend in dem Illertisser Stadtteil auf eine Gruppe aufmerksam, die an einem Feldweg auf einer Bank saß. Als die Polizisten näherkamen, sahen sie, wie eine 16-Jährige eine „Bong“ rauchte. Als die Minderjährige die Streife erkannte, warf sie schnell noch einen Gegenstand weg. Die Beamten stellten später fest, dass es sich um ein Tütchen mit einer geringen Menge Marihuana handelte. Die 16-Jährige erwartet ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz. (az)

