Polizei führt 16-Jährigen vom Badesee ab

Der Jugendliche soll die Einsatzkräfte an einem Badesee bei Dietenheim provoziert und auf das übelste beleidigt haben.

Gegen 19.15 Uhr ging bei der Polizei ein Anruf ein, dass bei einem Badesee rund zehn Personen einen Jugendlichen attackieren würden. Daraufhin fuhren mehrere Streifen zu der Örtlichkeit. Dort stellte sich heraus, dass ein 16-Jähriger wohl noch Schulden hat. Die Begleichung der Schulden sei wohl von mehreren Personen lautstark von dem 16-Jährigen eingefordert worden, ohne dass es dabei zu Straftaten kam, so die Polizei. Am Tatort hielte sich rund 40 Personen auf, die von der Polizei befragt wurden.

Währenddessen habe sich der 16-Jährige in provozierender Art und Weise eingemischt und dadurch die polizeilichen Maßnahmen behindert, erklärt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Die Beamten hätten den alkoholisierten Jugendlichen mehrmals aufgefordert,sich zu mäßigen. Er habe jedoch keinerlei Einsicht gezeigt und versucht, die Gruppe gegen die Beamten aufzubringen, heißt es weiter in der Mitteilung. Das gelang ihm nicht. Manche aus der Gruppe hätten eher versucht, den Burschen zu beruhigen. Als der seine Aggressivität noch steigerte, vor den Polizisten auf den Boden spuckte und den Abstand zu den Beamten deutlich unterschritt, mussten ihm die Handschellen angelegt werden, so die Polizei.

Auf dem Weg zur Wache soll er die Polizisten weiterhin übelst beleidigt haben.

Nach Beendigung der Maßnahmen holte der Vater seinen16-jährigen Sohn ab. Er sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen.

