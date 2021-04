Polizei greift mit Haftbefehl gesuchten Mann in Altenstadt auf

Fahnder der Grenzpolizei Pfronten haben einen Mann in Altenstadt kontrolliert. Er wurde bereits gesucht.

Einen 32-jährigen Mann in einem parkenden Auto haben Fahnder der Grenzpolizei Pfronten unlängst in Altenstadt kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass er im polizeilichen Fahndungssystem zur Festnahme ausgeschrieben war. Gegen ihn lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft München vor. Diesen konnte der Mann, der sich längere Zeit in Bosnien aufgehalten hatte und nun auf der Rückreise befand, gegen eine Zahlung von insgesamt 13.000 Euro abwenden. Nachdem ihn die Fahnder zur nächsten Bank begleitet hatten und weil er bereits einen großen Teil der Summe mitführte, konnte der 32-Jährige den hohen Geldbetrag laut Bericht noch vor Ort begleichen. Anschließend durfte er seine Fahrt fortsetzen. (AZ)

