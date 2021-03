vor 1 Min.

Polizei greift per Haftbefehl gesuchte Bettlerin auf

Die Illertisser Polizei hat in Vöhringen eine Frau verhaftet, die von der Staatsanwaltschaft gesucht worden war. Wie das gelungen ist.

Die Illertisser Polizei hat eine per Haftbefehl gesuchte Frau in Vöhringen aufgegriffen. Am Donnerstagnachmittag wurden die Beamten laut Bericht über eine aufdringliche Bettlerin auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Industriestraße informiert. Eine Streifenwagenbesatzung traf die Frau vor Ort an und kontrollierte sie. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Polizisten fest, dass die 27-Jährige von der Staatsanwaltschaft Traunstein gesucht wurde. Gegen die Frau war ein Haftbefehl ergangen, und sie hätte eine Freiheitsstrafe wegen Urkundenfälschung verbüßen müssen. Alternativ war die Abwendung des Haftbefehls durch die Zahlung eines mittleren dreistelligen Eurobetrags möglich.

Die Beamten verhafteten die Frau und brachten sie zur Polizeidienststelle. Dort konnte sie über einen Bekannten den geforderten Geldbetrag organisieren und so die Vollstreckung des Haftbefehls abwenden. Sie wurde nach der Zahlung der Geldstrafe auf freien Fuß gesetzt. (AZ)

Lesen Sie auch:

Themen folgen