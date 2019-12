vor 3 Min.

Polizei greift randalierende Jugendliche in Illertissen auf

Jugendliche haben in Illertissen randaliert.

Zeugen haben der Illertisser Polizei gemeldet, dass ein Omnibus beschädigt wurde.

Damit hat die Gruppe wohl nicht gerechnet: Jugendliche haben am Sonntag in Illertissen randaliert – sind aber beobachtet und der Polizei gemeldet worden. Wie dem Bericht zu entnehmen ist, teilten Zeugen der Illertisser Polizei am späten Nachmittag mit, dass fünf Jugendliche einen Omnibus im Bereich der Lorenz-Klotz-Straße beschädigt hätten.

Anhand der Beschreibung erkannten die Beamten die Tatverdächtigen am Bahnhof. Beim Anblick des Streifenwagens ergriffen die Jugendlichen die Flucht. Nach einer kurzen Verfolgung stellten die Polizisten einen 16-Jährigen am Fabrikweg. Die weiteren Ermittlungen führten zu den vier Mittätern, die freiwillig zum Bahnhof zurückkehrten. Die Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 16 Jahren wurden vorläufig festgenommen und den Eltern übergeben.

An dem Omnibus wurde eine Scheibe eingeschlagen, der entstandene Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Ob die Jugendlichen auch für ähnlich gelagerte Taten in der Vergangenheit verantwortlich sind, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. (az)

