Polizei hat Umweltsünder im Visier

Vor einigen Tagen haben Unbekannte Eternitplatten in einem Wald bei Osterberg abgelegt. Jetzt gibt es Hinweise auf die Täter.

Von Felicitas Macketanz

Wenn es um weggeworfenen Müll in der Natur geht, versteht Richard Götz keinen Spaß. Der Leiter des Fachbereichs Immissionsschutz und Abfallrecht am Landratsamt Neu-Ulm spricht von einer „riesen Schweinerei“ und von einer Verschandelung der Landschaft. Dass es aber immer wieder zu illegalen Müllentsorgungen in freier Wildbahn kommt, hat sich erst vor wenigen Tagen wieder herausgestellt: In einem Wald bei Osterberg entdeckten Passanten und der zuständige Förster zig Eternitplatten. Auch in Weißenhorn gab es einen ähnlichen Fund. Die unbekannten Täter wurden laut Alexander Kurfürst von der Illertisser Polizei nicht gefunden – es gibt aber eine Spur.

Wie Kurfürst mitteilt, hat eine Firma Dachdeckerarbeiten an einer privaten Garage in Weiler durchgeführt. Drei Männer waren dort beschäftigt und sollen auch angegeben haben, sich um die Entsorgung der Platten zu kümmern. Sie waren mit einem weißen Kleintransporter mit Potsdamer Kennzeichen vor Ort, auf dem ein Logo mit Leiter und dem Schriftzug „Dachdeckermeister“ zu sehen war. Nun sucht die Polizei Zeugen (Telefonnummer 07303/9651-0), die Angaben zu dem Kastenwagen und auch zu Wohnungen machen können, die während der vergangenen Tage an Arbeiter vermietet wurden. Denn man könne nicht ausschließen, so Kurfürst, dass es noch weitere Geschädigte gibt. Und, da sind sich die Ordnungshüter und Landratsamtmitarbeiter Götz einig: Wer Müll in der Natur liegen lässt, muss dafür Strafe zahlen.

Die Rede ist von einer „riesen Schweinerei“

„Die Müllentsorgung ist bei uns ja eigentlich gut organisiert“, sagt Götz. Er könne es überhaupt nicht nachvollziehen, warum Menschen dann trotzdem ihren Abfall nicht fachgerecht entsorgen lassen. „Es gibt Leute, die meinen, sie könnten sich dadurch ein paar Cent sparen“, mutmaßt er. Sehr zum Ärger der Steuerzahler, denn die müssten die Kosten einer Sondermüllentsorgung tragen, wenn die Täter nicht erwischt werden. Schließlich zähle die Beseitigung des Sondermülls zu den Aufgaben des Landratsamtes, für normalen Abfall sei die Kommune zuständig.

Findet man jedoch die Müllsünder, kann das diese teuer zu stehen kommen: Zunächst, so Götz, werde, je nach Fall, Verwarnungsgeld erhoben. Werde diese Forderung nicht angenommen, dann komme der Bußgeldkatalog zum Einsatz. „Da ist das ganz genau geregelt.“ Etwa muss jemand, der seine leere Zigarettenschachtel in die Landschaft wirft, in Bayern mit mindestens 20 Euro Bußgeld rechnen. Werden mehrere Gegenstände wie Kochtöpfe oder Kleidung im Wald abgelegt, kostet das den Täter schon 35 Euro. Ein illegal entsorgtes Radio kann einen Müllsünder schon bis zu 240 Euro kosten und wer seine Waschmaschine in der Natur stehen lässt, muss mit bis zu 500 Euro Bußgeld rechnen. Dabei kommt es aber auch auf die Menge, das Gewicht des Produkts und den Gegenstand selbst an. Übrigens: Wer den Kot seines Hundes an öffentlichen Plätzen liegen lässt, darf dafür in Bayern zwischen 20 und 150 Euro blechen.

Müll: Hotspots gibt es nicht im Landkreis Neu-Ulm

Richtige „Hotspots“, wie Götz sie nennt, an denen besonders viel Abfall in der Landschaft liegengelassen wird, gebe es nicht. Es komme aber immer wieder vor, dass Müll in der Landschaft hinterlassen werde. Beliebt seien Waldränder, Hecken und Gebüsche – so wie im Osterberger Fall. Wie viel Bußgeld die Unbekannten zahlen müssen, die die Eternitplatten dort hinterlassen haben, kann Götz nicht genau sagen. Aber: „Das wird schon viel sein, denn dieser Sondermüll fällt auch unter die Chemikalien-Verbotsverordnung.“ Heißt: Normalerweise müssen Eternitplatten immer von Fachfirmen beseitigt und dürfen nicht wieder benutzt werden, denn meist wurde für die Produktion der Dachabdeckungen Asbest verwendet. Das Gefährliche: Bewegt man die Platten, können die Asbestfasern durch den Staub in die Lungen gelangen und dort schlimmstenfalls Krebs auslösen. Laut Götz müssen diese Dachabdeckungen deswegen in sogenannten Monodeponien untergebracht werden. Fachfirmen würden die Platten in große Kunststoffsäcke verpacken und dann in eine solche Monodeponie abtransportieren. Im Landkreis gibt es keine dieser Sondermüllsammelstellen, allerdings bestehe eine Kooperation mit den Entsorgungsbetrieben der Stadt Ulm, teilt Wolfgang Metzinger vom Abfallwirtschaftsbetrieb im Kreis Neu-Ulm mit. Normalerweise würde die Entsorgung der an die 60 Platten bei Osterberg nach Angaben der Firma Knittel rund 1500 bis 2000 Euro kosten.

In diesem Fall wurde die Beseitigung bereits vom Landratsamt veranlasst – und von den Steuerzahlern getragen. „Es ist nicht in Ordnung, wenn das jemand auf Kosten der Steuerzahler macht“, sagt Götz.

