Polizei im Unterallgäu warnt vor Betrugsmasche mit Wohnungsinseraten

In einschlägigen Internet-Portalen kam es nach Angaben der Polizei im Unterallgäu in jüngster Zeit vermehrt zu Betrugsversuchen.

Sie bieten attraktive Wohnungen an, die tatsächlich gar nicht zu vermieten sind: Betrüger sind vermehrt im Unterallgäu aktiv und fordern Geld.

Über unseriöse Wohnungsanzeigen versuchen Betrüger an Geld zu kommen. In jüngster Zeit kam es im Unterallgäu vermehrt zu solchen Betrugsversuchen in einschlägigen Online-Portalen. Das teilt die Polizeiinspektion Mindelheim mit.

Kriminelle verlangen hohe Makler- oder Kautionsgebühren

Die Täter bieten demnach in Inseraten attraktive Wohnungen zur Miete an, die jedoch nicht tatsächlich zur Verfügung stehen. Ziel der Täter ist es, in betrügerischer Absicht vergleichsweise hohe Makler- und/oder Kautionsgebühren einzunehmen.

Die Polizei warnt die Bevölkerung vor dieser Masche. Die Polizeiinspektion Mindelheim empfiehlt dringend, derartige Gebühren für Mietwohnungen nicht bereits im Vorfeld zu entrichten. (AZ)

