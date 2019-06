vor 36 Min.

Polizei kontrolliert betrunkene Radfahrer

Zwei Radfahrer mussten in der Nacht zum Samstagn in Illertissen "blasen".

Die Polizei hat in der Nacht zum Samstag in Illertissen zwei betrunkene Radler gestoppt. Die beiden erwartet ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

In der Nacht zum Samstag hat die Polizei Illertissen zwei Fahrradfahrer kontrolliert. Ein 30-Jähriger fiel den Beamten um 02.13 Uhr in der Dorfstraße in Au aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille.

In der Ulmer Straße wurde ein 61-jähriger Radfahrer kontrolliert, der ebenfalls stark alkoholisiert war. Der 61-jährige hatte einen Atemalkoholwert von 2,06 Promille. Wie die Polizei mitteilt, waren den beiden Fahrradfahrer eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr nicht mehr möglich. Die Radler erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (az)

