Polizei löst gefährliche Baustelle an der A7 auf

An der A7 bei Filzingen wurde am Dienstag ohne Erlaubnis gearbeitet. Die Baustelle war auch nicht gesichert. Die Polizei griff ein.

Eine Streife der Autobahnpolizei hat am Dienstag im Bereich des ehemaligen Parkplatzes “Filzinger Weiher” auf A7 eine nicht genehmigte Baustelle entdeckt. Wie sie mitteilt, wurde ein Muldenkipper festgestellt, der von einem Bagger beladen wurde. Der Sattelzug hatte lediglich eine gelbe Rundumleute an, eine vorgeschriebene Warnbeklebung war nicht vorhanden.

Baustelle an der A7: Keine Warntafeln aufgestellt

Ebenso waren zur Verkehrssicherung keinerlei Absicherungsmaßnahmen getroffen oder Vorwarntafeln aufgestellt worden, heißt im Polizeibericht. Der Sattelzug musste nach dem Beladen direkt aus dem Stand von der Standspur in den fließenden Verkehr einfahren. Offenbar ein gefährliches Unterfangen.

Mitarbeiter können keine Erlaubnis vorweisen

Auf Anforderung konnte keiner der Anwesenden eine notwendige verkehrsrechtliche Anordnung vorzeigen, so die Polizei. Über die zuständige Autobahnmeisterei Memmingen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass diese Baustelle am frühen Morgen durch deren Leiter abgesagt worden war. Die Arbeiten seien nicht ordnungsgemäß angemeldet gewesen. Trotz der Untersagung rückten die Fahrzeuge an - und das ohne Verkehrssicherungsmaßnahmen. Die Polizisten unterbanden die Arbeiten daraufhin. Die Fahrer sowie die Verantwortlichen der Firma erwarten nun Anzeigen wegen eines vorsätzlichen Auflagenverstoßes. Während die Polizei vor Ort war, fuhr ein weiterer Muldenkipper vor. Das Fahrzeug entsprach ebenfalls nicht den Sicherheitsvorschriften der Richtlinien für Baustellenfahrzeuge. (az)

