vor 32 Min.

Polizei nimmt Hinweise zu Steinewerfer entgegen

Wer schleudert Steine auf ein Grundstück in Vöhringen? Dieser Frage geht die Polizei nach.

Die Polizei nimmt Hinweise zu einem unbekannten Steinewerfer in Vöhringen entgegen. Wie die Beamten mitteilen, hielt sich ein 13-Jähriger am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr im Hof des elterlichen Wohnanwesens an der Mühlgasse auf. Plötzlich flog ein etwa drei Zentimeter großer Stein in hohem Bogen über die Hecke und traf den Jungen an der Wade. Der Steinewerfer könnte im Bereich Zur Säge oder etwas weiter entfernt in der Silcherstraße gestanden sein, so die Polizei. Bereits in der Vergangenheit hatte ein Unbekannter immer wieder Steine auf das Grundstück geworfen. Wer Hinweise geben kann, kann sich an die Polizeiinspektion Illertissen wenden unter der Telefonnummer 07303/96510. (az)

