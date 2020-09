12:40 Uhr

Polizei nimmt renitenten Ladendieb nach Fahndung in Vöhringen fest

Zweimal hat ein Ladendieb, der in einem Drogeriemarkt in Vöhringen gestellt wurde, versucht zu flüchten. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Ein aggressiver Ladendieb hat die Polizei am Mittwochnachmittag in Vöhringen beschäftigt. Dem Polizeibericht zufolge beobachtete eine Angestellte eines Drogeriemarktes den 32-Jährigen bei seiner Tat: Der Mann steckte Parfüm im Wert von knapp 300 Euro in seine Kleidung. Die Mitarbeiterin stellte ihn deshalb noch im Laden zur Rede. Der 32-Jährige zeigte sich jedoch wenig kooperativ und setzte sich körperlich zur Wehr. Ihm gelang es so, den Kassenbereich zu passieren und das Geschäft zu verlassen.

Seine Beute hat der Mann auf der Flucht verloren

Mehrere Angestellte und ein Passant holten den Dieb ein und brachten ihn in ein Büro des Drogeriemarkts. Dort sollte der 32-Jährige unter Aufsicht auf die verständigte Polizei warten. Währenddessen wurde er wiederum aggressiv und es gelang ihm erneut zu flüchten. Die Polizeibeamten nahmen den Mann schließlich bei einer eingeleiteten Fahndung im näheren Umfeld des Tatortes fest. Die Beute hatte er bei seiner Flucht verloren. Verletzt wurde bei den Auseinandersetzungen niemand. Den 32-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls. (az)

