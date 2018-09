25.09.2018

Polizei schnappt Einbrecher

Aufmerksame Passantin gibt Hinweise

Memmingen Der Beutezug fand ein jähes Ende: Die Polizei hat in der Nacht zum Samstag einen Einbrecher festgenommen. Er hatte zuvor die Eingangstüre zu einem Sonnenstudio in Memmingen aufgehebelt und einen Geldwechselautomaten aufgebrochen. Das darin befindliche Bargeld nahm er an sich, wie die Polizei mitteilt.

Eine aufmerksame Passantin hatte den Beamten unverzüglich mitgeteilt, dass sie in der Münchner Straße um kurz nach Mitternacht Verdächtiges gesehen und gehört habe. Polizisten der Operativen Ergänzungsdienste (OED) Neu-Ulm sahen nach dem Rechten – und stellten den Einbruch in das Sonnenstudio fest. Da die Anruferin den Mann nach Angaben der Polizei gut beschrieben hat, konnte diese eine gezielte Fahndung einleiten. Hierzu wurden mehrere Fahrzeuge der Memminger Polizei, der OED Neu-Ulm und der Kriminalpolizei Memmingen eingebunden.

Die Fahndung führte zum Erfolg: Nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt, konnten die Beamten einen Fahrradfahrer stellen, auf den die Personenbeschreibung passte. Der Mann hatte ein Stemmeisen dabei. Polizisten nahmen den 34-Jährigen vorläufig fest und leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein.

Der Tatverdächtige streitet den Einbruch bislang ab. Die Kripo Memmingen prüft nun, ob ihm weitere Einbrüche zur Last gelegt werden können. (az)

