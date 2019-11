13:00 Uhr

Polizei stellt Paar auf Diebestour in Vöhringen

Ein Paar, das in Vöhringen Waren in einem Drogeriemarkt gestohlen hatte, wurde von der Polizei gestellt.

Die Polizei hat ein Paar, das in Vöhringen auf Diebestour unterwegs war, im Rahmung einer Fahndung gestellt. Eine 21-jährige Frau hatte am Donnerstagabend zusammen mit einem 23-jährigen Mann in einem Drogeriemarkt in der Industriestraße mehrere Parfümtester gestohlen.

Anschließend betraten die beiden ein benachbartes Geschäft und steckten dort ebenfalls mehrere Gebrauchsartikel ein. Eine Mitarbeiterin beobachtete den Diebstahl und stellte das Pärchen zur Rede. Daraufhin gaben die beiden Diebe die entwendeten Gebrauchsartikel zurück. Als die Mitarbeiterin die Polizei rief, ergriffen sie die Flucht.

Polizei nimmt Verdächtige in der Nähe der Läden fest

Im Rahmen einer Fahndung konnte die Polizei zwei Verdächtige in der Nähe der Geschäfte festnehmen, die auf die Beschreibung der Ladendiebe passten. Bei einer körperlichen Durchsuchung stellten die Beamten die im Drogeriemarkt gestohlenen Parfümtester sicher.

Das Pärchen wurde zur weiteren Sachbehandlung zur Polizeistation nach Illertissen gebracht und später wieder entlassen. Beide erwartet ein Strafverfahren wegen gemeinschaftlichen Diebstahls.

