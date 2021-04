Polizei stellt mehrere Verstöße bei Autokontrolle auf A7 fest

Gleich mehrere Verstöße haben Polizisten festgestellt, als sie ein Auto auf der A7 bei Fellheim kontrolliert haben.

Fahnder der Grenzpolizei Pfronten haben am Samstag auf der A7 bei Fellheim einen 39-jährigen Autofahrer kontrolliert. Er war mit dem Wagen seiner Bekannten, die auf dem Beifahrersitz saß, in Richtung Ulm unterwegs. Zunächst stellten die Polizisten fest, dass der Mann gar nicht fahren dürfte. Ihm war per Gerichtsbeschluss die Fahrerlaubnis entzogen worden. Außerdem bemerkten sie, dass er unter Drogeneinfluss stand. Ein Schnelltest schlug positiv auf Amphetamin und Kokain an. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Fahnder eine kleine Menge Kokain, die sie sicherstellten.

Aber damit noch nicht genug: Das Auto war wegen des fehlenden Versicherungsschutzes zur Betriebsuntersagung ausgeschrieben. Noch vor Ort wurde die Beifahrerin und Halterin des Fahrzeugs aufgrund des Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz und des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt. (AZ)

