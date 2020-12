vor 18 Min.

Polizei stoppt telefonierenden und berauschten Autofahrer

Die Polizei hielt einen Autofahrer auf der A7 bei Illertissen an, der telefonierte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann Drogen konsumiert hatte.

Gleich in doppelter Hinsicht ist ein Autofahrer am Montag vom Verkehr auf der Autobahn abgelenkt gewesen. Polizisten haben einen Autofahrer auf der A 7 bei Illertissen gestoppt, der unter Drogeneinfluss stand und während der Fahrt telefonierte. Der Mann war in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs, als er den Beamten auffiel. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 33-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte das, wie es im Polizeibericht heißt. Dem Mann wurde Blut abgenommen, außerdem unterbanden die Beamten die Weiterfahrt. Der 33-Jährige muss nun nach Angaben der Polizei mit einer Anzeige, Punkten in Flensburg und mindestens einem Monat Fahrverbot rechnen. (az)

