13:30 Uhr

Polizei sucht Zeugen: Fahrräder und E-Bike-Akku gestohlen

Gleich zwei mal haben sich Unbekannte in Illertissen an Fahrrädern zu schaffen gemacht.

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in Illertissen zwei Fahrräder und den Akku eines E-Bikes gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Am Sonntag gegen 15.30 Uhr stellten zwei 16-jährige Freunde ihre Räder am Bahnhof in Illertissen ab und fuhren mit dem Zug nach Ulm. Als sie gegen 19 Uhr wieder zurück kamen, waren die beiden Fahrräder verschwunden. Die Polizei beziffert den Schaden mit 300 Euro.

Akku gestohlen: Der Schaden beträgt 750 Euro



Am Samstagabend klaute eine Unbekannter während des Funkenfeuers im Ortsteil Au den Akku eine E-Bikes. Rund 750 Euro soll der Akku wert gewesen sein. Zeugen, die in einem der beiden Fälle etwas verdächtiges gesehen haben, können dies der Polizei unter der Telefonnummer 07303/96510 melden. (az)

