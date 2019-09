15:45 Uhr

Polizei verbietet Trinkgelage auf dem Weiherspielplatz

Weil sie auf dem Weiherspielplatz Alkohol tranken, sind drei junge Personen von der Polizei des Platzes verwiesen worden. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend auf dem Spielplatz in der Friedhofstraße in Illertissen.

Alkohol auf dem Weiherspielplatz: Platzverweis und Anzeige

Wie die Polizei mitteilt, hatten die drei reichlich Alkohol dabei und konsumierten diesen auf dem Spielplatz. Die Beamten erteilten ihnen einen Platzverweis. Weil die drei mit ihrem Verhalten gegen die Satzung der Stadt Illertissen verstießen, erwartet sie eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit. (az)

