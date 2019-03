11:54 Uhr

Polizei warnt: Betrüger treibt aktuell sein Unwesen

Ein Unbekannter gibt sich derzeit als Polizist aus. Zahlreiche Fälle aus Bellenberg und Vöhringen werden gemeldet.

Schon wieder gibt sich ein Betrüger am Telefon als Polizist aus: Zahlreiche Fälle aus dem Landkreis Neu-Ulm wurden gemeldet, die Polizei spricht von fünf Vorfällen. Geld forderte der Kriminelle in den aktuellen Fällen jedoch nicht.

Telefonbetrug: Geld erbeutete der Täter nicht

Am Mittwochvormittag sind etliche Anrufen von Bürgern bei den echten Polizisten in Illertissen und Neu-Ulm eingegangen. Die Einwohner, unter anderem aus Vöhringen und Bellenberg, sagten, dass sie von einem vermeintlichen Polizeibeamten kontaktiert worden waren. Der unbekannte Täter meldete sich mit „Polizei“ und teilte mit, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. An einigen Telefonanlagen wurde die Rufnummer 110 angezeigt, heißt es im Polizeibericht. Die Geschädigten erkannten die Masche und beendeten die Gespräche.

Bislang wurden fünf Anzeigen erstattet. Stark betroffen sind Senioren in Vöhringen und Bellenberg sowie in Neu-Ulm. (az)

