Polizei warnt vor Betrugsmaschen während der Feiertage

Dubiose Schlüsselnotdienste und Rohrreinigungsfirmen geraten ins Visier der Polizei. Die Beamten geben Tipps.

Die Polizei warnt vor betrügerischen Schlüsselnotdiensten und Rohrreinigungsfirmen, die ihr Glück versuchen. Denn gerade um die Weihnachtsfeiertage herum steige die Gefahr, einem zweifelhaften Angebot zum Opfer zu fallen, so die Erfahrung der Ordnungshüter.

Polizei warnt vor falschen Handwerkern

Auf Tricks herein fielen dabei häufig Angehörige der sogenannten Generation Google, die sich auf die erstbesten Suchmaschinentreffer verlassen – und dann massiv betrogen werden. Durch falsche Branchen- und Telefonbucheinträge würden den Hilfesuchenden Firmensitze in der Nähe vorgegaukelt und lokale Vorwahlen per Rufumschaltung in eine Zentrale weitergeleitet. Die „Handwerker“ stellen laut Polizei nach oft unzureichender oder fachlich unsauber ausgeführter Arbeit überhöhte Rechnungen, die bar beglichen werden sollen. Die Ermittlung der vor Ort tätig gewesenen Personen gestalte sich im Nachhinein oftmals schwierig. Nicht selten ist bezahltes Geld weg. Ratschläge:

Einen (Zweit-)Schlüssel bei einer Vertrauensperson oder an einem anderen sicheren Ort hinterlegen.



Nur Firmen beauftragen, die tatsächlich bekannt sind. Denn lokale Sanitär- und Heizungsbauer bieten ebenfalls Notdienste an.



Keine sofortige Barzahlung leisten, insbesondere nicht, bevor die Dienstleistung erfolgt ist.



Auf eine Rechnung bestehen, die die Firma und den ausführenden Handwerker klar erkennen lässt.



Bei Problemen und aggressiv auftretenden Dienstleistern die Polizei verständigen. (az)



