vor 14 Min.

Polizeistreife stoppt betrunkenen E-Scooter-Fahrer

Beamte werden in Vöhringen auf einen Mann aufmerksam, der mit einer Flasche Bier in der Hand umherfährt. Es kommen noch weitere Verstöße zutage.

Ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Verstöße erwartet einen junge Mann, der am Montagabend der Polizei in Vöhringen aufgefallen ist. Gegen 22 Uhr, so schildert es die Polizei im Pressebericht, bemerkte eine Streife in der Rudolf-Diesel-Straße auf dem Gelände der Tankstelle einen jungen Mann mit einem E-Scooter.

Der E-Scooter war auch nicht versichert

Der 25-Jährige fuhr dort herum und hielt eine Flasche Bier in der Hand. Bei ihm wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert über 1,1 Promille erbrachte. Im Gespräch räumte der Scooter-Fahrer ein, am Vortag zudem einen Joint geraucht zu haben. Doch damit nicht genug: Des Weiteren stellte die Polizeistreife auch fest, dass der E-Scooter nicht versichert war. (az)

