Polizisten entdecken bei Lkw-Kontrolle eine verbogene Achse

Der Gefahrguttrupp der Polizei hat auf der Autobahn A7 einen Autotransporter kontrolliert. Dabei fiel nicht allein die Beschädigung am Fahrzeug auf.

Bei der Kontrolle eines Autotransporters auf der A7 hat der Gefahrguttrupp des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West einen Lkw-Fahrer gleich bei mehreren Verstößen ertappt. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich die Polizeibeamten an der Rastanlage Illertal-West einen deutschen Autotransporter mit bulgarischem Anhänger näher angesehen.

Hierbei stellten sie fest, dass der 41-jährige bulgarische Lenker des Gespanns seinen Anhänger mit bulgarischer Zulassung, auf welchem er gewöhnlich Schrottfahrzeuge zum Ausschlachten transportiert, ausschließlich in Deutschland zu gewerblichen Zwecken benutzt. Deshalb fertigen die Beamten eine Anzeige an das Hauptzollamt Augsburg, um seinerseits den Sachverhalt im Sinne der steuerrechtlichen Vorschriften prüfen und ahnden zu können. Da den kontrollierenden Beamten zudem eine verbogene Achse an dem Anhänger aufgefallen war, wurde lediglich die direkte Rückfahrt zum Firmenstandort gestattet, eine weitere Nutzung des unvorschriftsmäßigen Hängers jedoch untersagt. (AZ)

