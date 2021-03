16:58 Uhr

Polizisten halten betrunkenen Radfahrer in Illertissen an

Die Polizei hat am Freitagabend in Illertissen einen Radfahrer kontrolliert, der zuvor zu tief ins Glas geschaut hatte.

Durch unsichere Fahrweise ist ein 45 Jahre alter Radfahrer in Illertissen aufgefallen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille.

Mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr muss ein Fahrradfahrer rechnen, den Polizisten am Freitagabend in der Auer Straße in Illertissen kontrolliert haben. Der Mann war den Beamten zuvor wegen einer erheblich unsicheren Fahrweise aufgefallen.

Die Beamten der Polizei Illertissen stellten auch eine unsichere Gangart fest

Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte dem Polizeibericht zufolge eine unsichere Gangart und Probleme mit der Standfestigkeit bei dem Radfahrer fest. Außerdem roch der Mann stark nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Aufgrund dieser Umstände musste sich der 45-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. (AZ)

