vor 6 Min.

Polizisten retten Hase: "Ostern ist gerettet"

Tierischer Einsatz für die Illertisser Polizei: Die Beamten haben einen Hasen aus einer misslichen Lage befreit.

Als Freunde und Helfer für einen Feldhasen haben sich Beamte der Polizeiinspektion Illertissen erwiesen. Die Dienststelle hatte am Mittwochvormittag den Hinweis erhalten, dass sich ein Feldhase verirrt habe. Das Tier hielt sich offensichtlich verängstigt auf dem Kreisverkehr an der Ulmer Straße, Abzweigung Saumweg, auf. Aufgrund des starken Verkehrsaufkommens konnte der Hase die Grünfläche nicht mehr gefahrlos verlassen, heißt es im Polizeibericht.

Für verirrten Feldhasen: Illertisser Polizei sperrt Straße

Eine Streifenbesatzung begab sich an den Kreisverkehr und sperrte kurzzeitig die Fahrbahn ab. So konnte der Hase unbeschadet in die angrenzenden Wiesen und Felder flüchten. „Das Osterfest ist gerettet!“, lautete die Abschlussmeldung der eingesetzten Polizeibeamten.

