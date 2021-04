Polizisten stellen bei Autokontrolle Drogen und Messer sicher

Polizisten haben bei einer Kontrolle in Altenstadt Drogen und ein verbotenes Messer entdeckt.

Polizisten haben bei einer Kontrolle in Altenstadt Drogen und ein verbotenes Messer entdeckt. Laut Bericht fiel den Beamten am Montagabend auf einem Parkplatz im Triebweg ein Auto auf, in dem ein Teelicht brannte. Ein 23-jähriger Mann hielt sich im Wageninnern auf. Den Polizisten stieg bei der Überprüfung ein deutlicher Marihuana-Geruch in die Nase. Der junge Mann überreichte ihnen freiwillig eine geringe Menge des Betäubungsmittels und Konsum-Utensilien. Die Gegenstände wurden ebenso sichergestellt wie ein verbotenes Einhandmesser, das der 23-Jährige im Auto dabei hatte. Der junge Mann musste den Heimweg zu Fuß antreten. Ihn erwartet ein Strafverfahren. (AZ)

Lesen Sie auch: