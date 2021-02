vor 9 Min.

Prinzessin und Ex-Landrat sitzen nun im Stiftungsrat der "Kulturlandschaft Günztal"

Die Stiftung Kulturlandschaft Günztal hat zwei prominente neue Stiftungsräte. Zwei langjährige Mitglieder haben das Gremium verlassen.

2020 war für die Stiftung Kulturlandschaft Günztal ein turbulentes Jahr. Es war das Jahr des 20-jährigen Bestehens und des Aufbruchs mit entscheidenden Veränderungen. So auch im Stiftungsrat, der für die beginnende Amtszeit zwei neue Mitglieder gewählt hat. Anfang 2021 starteten Auguste Prinzessin von Bayern und Hans-Joachim Weirather in ihren Ämtern.

Im Günztal gibt es zahlreiche Wanderwege. Docj auch der Naturschutz soll nicht zu kurz kommen. Bild: Brigitte Hefele-Beitlich (Archivfoto)

Die langjährigen Stiftungsräte Albert Göttle und Otto Kettemann übergaben ihre Posten an die nächste Generation. Die Amtszeit der beiden scheidenden Räte war nach Angaben der Stiftung eine intensive Zeit, in der sich die Organisation mit Sitz in Ottobeuren in großen Schritten weiterentwickelt hat. Daran dürfen die beiden neuen Stiftungsräte nun nahtlos anknüpfen. "Mit der Ornithologin Auguste von Bayern und dem ehemaligen Unterallgäuer Landrat Hans-Joachim Weirather konnte die Stiftung zwei außergewöhnliche Persönlichkeiten gewinnen, welche die Arbeit der Stiftung in Zukunft unterstützen werden", heißt es in einer Mitteilung.

Auguste Prinzessin von Bayern engagiert sich intensiv für den Umweltschutz

Auguste Prinzessin von Bayern, die älteste Tochter von Beatrix und Luitpold Prinz von Bayern, hatte sich schon früh für den Umweltschutz engagiert. Dieser Einsatz wurde 2015 mit der Bayerischen Staatsmedaille für besondere Verdienste um die Umwelt bedacht. Seit 2019 ist Auguste von Bayern auch im Rahmen der Kampagne Natura 2000, welche sich für die Bewahrung des europäischen Naturerbes einsetzt, in der Öffentlichkeit als Botschafterin sichtbar.

Seit ihrem Studium der Biologie in München und Kapstadt und ihrer Promotion in Cambridge beschäftigt sie sich mit der Erforschung der Intelligenz von Rabenvögeln und Papageien. So ist Auguste von Bayern aktuell Gruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Ornithologie bei Starnberg. "Mit ihrem fundierten Wissen und ihrem großen Herz für den Natur- und Artenschutz möchte sie sich in der Stiftung Kulturlandschaft Günztal vor allem dem Thema Bildungsarbeit widmen", teilt die Stiftung mit.

Hans-Joachim Weirather hat vielschichtige Interessen und ist gut vernetzt

Hans-Joachim Weirather bringt Fähigkeiten ganz anderer Natur mit. Vielen ist er als ehemaliger Landrat des Landkreises Unterallgäu bekannt. In seiner Amtszeit setzte er sich unter anderem für eine nachhaltige Energie- und Klimaschutzpolitik ein. Nach seinem Studium des Bauingenieurwesens folgten Stationen als Diplom-Ingenieur bei der Firma Hebel in Memmingen, als Leiter des Wasserwirtschaftsamtes Kempten und als Mitarbeiter des bayerischen Umweltministeriums sowie die Präsidentschaft im Fischereiverband Schwaben. Dazu schreibt die Stiftung: "Mit seinen vielschichtigen Interessen und breit gefächerten Vernetzungen wird er den Stiftungsrat der Stiftung Kulturlandschaft Günztal um ein wichtiges Mitglied ergänzen."

Das gebiet der Stiftung reicht von Günzburg bis nach Obergünzburg im Ostallgäu. Bild: Sabrina Schatz (Symbolfoto)

Folgende Stiftungsräte bleiben auch in der neuen Amtszeit im Stiftungsgremium vertreten: Gunter Ernst, Bankdirektor im Ruhestand aus Aichstetten, Hannes Feneberg, Unternehmer der Feneberg Lebensmittel GmbH aus Kempten, Wolfgang Ewald, Ministerialrat im Ruhestand am Bayerischen Landwirtschaftsministerium aus Kaufbeuren, Thomas Reisacher, Geschäftsführer der Fabrique D'Images ebusiness GmbH aus Kempten und Claus Kumutat, Präsident des Landesamtes für Umwelt in Augsburg. "Ohne die Arbeit der Stiftungsräte würde uns ein wichtiges Organ zum Erhalt der Artenvielfalt fehlen", betont Stiftungsvorstand Michael Nett. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen