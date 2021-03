vor 20 Min.

Probefahrt um Mitternacht endet mit Blechschaden

Ein Mann wollte am Wochenende das Auto eines Bekannten ausprobieren. Doch das ging schief.

Ein 28-Jähriger probiert in der Nacht zum Sonntag das Auto eines Bekannten aus. Das geht schief - nicht zuletzt, weil der Mann betrunken war.

Von Rebekka Jakob

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen Mitternacht führte ein 28-Jähriger eine Probefahrt mit dem Auto seines Bekannten durch. Hierbei befuhr er die Hauptstraße in Illerzell, berichtet die Polizei. An der Kreuzung zum Kapellenweg kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Bauzaun sowie einen Holzzaun und kam unmittelbar vor dem dortigen Illerkanal zum Stehen.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei dem Mann eine Alkoholisierung von über 1,1 Promille fest. Es folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 850 Euro. (AZ)

