Problem-Vogel: Kettershauser Storch soll umgesiedelt werden

Die Kettershauser haben Ärger wegen eines Storchs.

Der Storch in Kettershausen soll umgesiedelt werden. Den Grund nannte Bürgermeisterin Susanne Schewetzky bei der Gemeinderatssitzung: „Leider sorgt der Storch auf dem Dach des Kindergartens für immer mehr Schäden.“ Durch den vielen Dreck, den die Tiere hinterließen, sei es erneut zu einem Wassereinbruch gekommen. So musste vor Kurzem das Dach wieder gesäubert, die Isolierung aufgrund der Staunässe entfernt und ein Trockner aufgestellt werden. Deshalb sei es wichtig, einen anderen Standort für den Storch zu finden, so die Bürgermeisterin.

Einem Vorschlag des Storchenbeauftragten zufolge böte sich das Dach des Schlauchturms der Kettershauser Feuerwehr an. Der Turm sei betoniert – das könne man machen, sagte Rat Clemens Winter. Ob den Vögeln ihr neues Zuhause auch zusagen wird, bleibt aber abzuwarten. (zisc)

