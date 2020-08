vor 34 Min.

Programm steht: Das ist für den Herbst im Eychmüller-Haus geplant

Plus Das Herbstprogramm im Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen steht fest. Unsicher ist, ob die Veranstaltungen überhaupt stattfinden können.

Von Ursula Katharina Balken

Corona hebt kulturelles Leben aus den Angeln. Was Veranstalter in trockenen Tüchern wähnten, steht auf der Kippe. Mehr noch – Absagen häufen sich. Auch die Vereine können ihr Leben nicht so führen, wie sie es seit Jahrzehnten gewohnt sind. Die Vöhringer Kulturamtsleiterin Anette Netter sagt: „Es wurde auf die Herausgabe eines Veranstaltungskalenders verzichtet. Denn noch ist nicht bekannt, welche Aufführungen stattfinden können, welche nicht.“ Eine Vorschau auf den Herbst gibt es trotzdem.

Nach den aktuell geltenden Bestimmungen und Abstandsregelungen können nur Aufführungen mit einer geringen Besucherzahl veranstaltet werden. So ist es nicht sicher, ob das Vöhringer Kultur-Abo mit seinem festen Besucherstamm mit mehr als 300 Personen im Oktober starten kann. Veranstaltungen wie „Die größten Hits aller Zeiten“, „Das Dschungelbuch“, „Ach, Amerika“ mit Fritz Karl sowie der Kinderkulturtag und der Ball des Lions Clubs Illertissen sind bereits abgesagt worden. Möglicherweise werden sie auch nur verschoben.

Sollte im Herbst noch kein Kulturbetrieb in vollem Umfang stattfinden können, sind sich Bürgermeister Michael Neher wie auch Kulturamtsleiterin Anette Netter einig, wird es kleinere Events mit einer geringeren Besucherzahl geben, die den Vorschriften in Bezug auf die Besucherzahl entsprechen. Netter: „Die Sehnsucht nach kulturellen Begegnungen, Inspiration und Austausch in den Zeiten der angeordneten Distanz ist groß.“

Noch in der Schwebe ist der vom Akkordeon-Club veranstaltete „Musikanten-Express“ im Wolfgang-Eychmüller-Haus, der für 3. Oktober vorgesehen ist. Es sind schon zahlreiche Tickets verkauft. Wer sich auf das Chiemgauer Volkstheater am 28. Dezember gefreut hatte, wird enttäuscht sein. Denn der Veranstalter hat die Aufführung abgesagt. Fest steht aber die Vöhringer Lesung mit der Schauspielerin Muriel Baumeister, die am Samstag, 24. Oktober, im Kulturzentrum zu Gast sein wird. Sie wird aus ihrem Buch lesen, das sie über ihre überwundene Alkoholsucht geschrieben hat. Für diese Veranstaltung können Karten bereits jetzt unter www.reservix.de und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden.

Erfreulich ist die Aussicht auf eine Ausstellung der Wieland-Werke im Wolfgang-Eychmüller-Haus, die dem 200-jährigen Bestehen des Unternehmens gewidmet ist. Premiere hatte die Schau vor einigen Wochen in Ulm. Danach kommt sie nach Vöhringen, einen Eröffnungstermin gibt es noch nicht.

Ausdrücklich weist Anette Netter darauf hin, dass alle Veranstaltungen nur entsprechend der jeweils aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung durchgeführt werden.

Lesen Sie dazu auch: Vöhringer Jugendbühne Spectaculum bereitet sich auf Premiere vor

Themen folgen