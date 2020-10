27.10.2020

Projekt „Gutes Sehen“ für Senioren

Haus Elfriede in Altenstadt nimmt teil

Allein essen und trinken, den Weg ins Bad ohne Hilfe finden: Ein gutes Sehvermögen kann zu mehr Lebensqualität, Sicherheit und Selbstständigkeit beitragen. Das Seniorendomizil „Haus Elfriede“ in Altenstadt nimmt aus diesen Gründen am bayernweiten Präventionsprogramm „Gutes Sehen in Pflegeeinrichtungen“ teil.

Das Präventionsteam des Blindeninstituts Würzburg schult daher Leitungskräfte und Mitarbeiter vor Ort in Altenstadt sowie mit einem neuen E-Learning-Angebot. Bei der Schulung begehen die Teilnehmer die Räume des Seniorendomizils mit sogenannten Simulationsbrillen. Mit Fragebögen und Sehüberprüfungen können die Mitarbeiter einen Eindruck gewinnen, was die Bewohner noch sehen können. Das Ziel des Programms ist es, Pflegeeinrichtungen „sehgerecht“ zu gestalten. So könne auch der Vereinsamung von Senioren entgegengewirkt werden. Wie eine Sprecherin der Unternehmensgruppe „Schönes Leben“, zu der das Haus Elfriede gehört, mitteilte, würden die Maßnahmen auch bei der Umsetzung von Corona-Vorschriften helfen. Denn nur wer gut sehe, könne Sicherheitsabstände einhalten und sich gründlich die Hände waschen.

Das Programm „Gut Sehen“ ist für Pflegeeinrichtungen kostenfrei. Weitere Informationen dazu sind im Internet unter www.blindeninstitut.de/gutes-sehen zu finden. (az)

Themen folgen