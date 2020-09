18:00 Uhr

Projekte für mehr Zusammenhalt: Illertissen will Integration fördern

Plus Gemeinsame Feste, Sprachkurse, ein internationales Kochbuch: Der Illertisser Stadtrat berät darüber, wie sich die Gemeinschaft stärken lässt.

Von Anna Katharina Schmid

Bunte Feste, interkulturelle Vorträge, Museumsführungen auf Englisch: An Ideen für integrative Projekte mangelt es nicht. Manuel Mißbach, seit Juni diesen Jahres Stadtjugendpfleger, ist auch Integrationsbeauftragter von Illertissen. Er schlägt dem Stadtrat verschiedene Projekte vor, die bei der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund unterstützen sollen. Einige sind bereits in der Durchführung.

Die Stadt Illertissen hat 152 Asylbewerber aufgenommen

So bietet das Mehrgenerationenhaus jeden Dienstag das „Café Jedermann“ an, bei dem nichtdeutschsprachige und deutschsprachige Teilnehmer sich austauschen können. Für Weihnachten ist ein internationales Backbuch mit Plätzchenrezepten aus aller Welt in Planung.

Bürgermeister Jürgen Eisen betont die Bedeutung der Integrationsarbeit. Die Stadt habe 152 Asylbewerber aufgenommen – zum Vergleich: In der Kreisstadt Neu-Ulm sind es 153, in Vöhringen 77. „152 ist eine hohe Zahl für Illertissen“, sagt Eisen. Er hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass sich in der Stadt gleichzeitig viele Bürger in ihrer Freizeit sozial engagierten. „Illertissen ist eine Vorzeigestadt im ehrenamtlichen Bereich“, lobt Eisen.

So könnten integrative Projekte in Illertissen aussehen

In der Stadt leben insgesamt etwa 2300 Menschen mit Migrationshintergrund, wie Stadtrat Arthur Schlosser ( CSU) ausführt. Sie stammten aus über 80 verschiedenen Nationen. Für die Integrationsarbeit bedeutet es eine Herausforderung, so viele verschiedene Menschen anzusprechen. Mißbach hat sich aus diesem Grund unterschiedliche Projekte überlegt, die kulturellen Austausch ermöglichen. Unter seinen Vorschlägen sind beispielsweise ein Streetfood-Festival, bei dem Engagierte verschiedener Nationen landestypisches Essen verkaufen, eine „Schule ohne Rassismus“ – also ein Projekt gegen Diskriminierung mit Jugendlichen – Sprachtandems und Führungen auf Englisch oder in anderen Sprachen durch die Stadt.

Seine Überlegungen stoßen im Stadtrat auf Zuspruch. Bürgermeister Eisen weist darauf hin, dass durch Gemeinschaftsprojekte auch die Vereinsamung von älteren Menschen vermieden werden könne. Diese beteiligten sich seinen Erfahrungen nach gerne an integrativen Veranstaltungen. Generell sei es Eisen zufolge wichtig, dass die Projekte Erwachsene ansprechen: „Jugendliche integrieren sich in der Regel schnell.“

Der Illertisser Stadtrat ist sich bei der Ausführung der integrativen Projekte nicht einig

Unterschiedliche Meinungen gibt es bei der Ausführung. Stadtrat Kasim Kocakaplan (SPD) stört die Abschaffung des Illertisser Integrationsbeirates, der 2014 gegründet worden war. Anfangs sei seine Arbeit gut gelaufen. Doch dann habe die Motivation nachgelassen und das Gremium wurde in einer nicht-öffentlichen Sitzung des Stadtrates aufgelöst. Kocakaplan zweifelt an, ob integrative Arbeit ohne ein festes Gremium wie den Integrationsbeirat funktioniert. „Integration ist nicht nur das Organisieren von Festen“, sagt er. Susanne Kränzle-Riedl (CSU) plädiert gegen eine feste Gruppe, die Integrationsprojekte vorantreibt. „Dynamik kann sich am besten durch Vielfalt entwickeln“, sagt die dritte Bürgermeisterin. Sie hält engagierte Arbeitskreise für sinnvoll, welche die Aktionen organisieren und etwa miteinander kochen.

Große Projekte sind heuer wegen der Corona-Vorschriften kaum möglich. In diesem Jahr hätte eigentlich ein Austausch mit tschechischen Jugendlichen aus der Partnerstadt Loket und einer Klasse der Illertisser Realschule stattfinden sollen – ebenso wie viele große Feste. Alles musste ausfallen. Im nächsten Jahr gebe es Eisen zufolge dann aber wieder die Möglichkeit, gemeinsam Feste zu feiern und sich zusammenzuschließen.

