Prozess: Mann soll Tochter der Lebensgefährtin fast 100 Mal missbraucht haben

Über einen Zeitraum von drei Jahren soll sich ein Unterallgäuer an der Tochter seiner Lebensgefährtin vergangen haben. Nun begann der Prozess gegen den Mann am Landgericht Memmingen.

Plus Ein Unterallgäuer soll die Tochter seiner Lebensgefährtin fast 100 Mal missbraucht haben. Beim ersten Mal soll die Mutter des Mädchens daneben geschlafen haben. Nun begann der Prozess.

Von David Specht

Als der Missbrauch angefangen haben soll, lag das Mädchen gemeinsam mit seiner Mutter und deren Lebensgefährten auf einer großen Matratze. Nach Auffassung der Memminger Staatsanwaltschaft berührte der Mann die damals Zwölfjährige mehrere Minuten lang im Genitalbereich. Ihre Mutter habe davon wegen ihres festen Schlafs nichts mitbekommen. Laut Staatsanwaltschaft war dies der Anfang einer Serie von Übergriffen.

Über drei Jahre habe der Mann die Tochter seiner Lebensgefährtin fast 100 Mal missbraucht. Am Memminger Landgericht begann nun der Prozess gegen den 62-jährigen Unterallgäuer.

Angeklagter war eine Vaterfigur für das Mädchen

Wie die Staatsanwältin dort erläuterte, zog die damalige Lebensgefährtin des Mannes 2016 mit ihrer zwölfjährigen Tochter und einem jüngeren Sohn zu ihm in eine Gemeinde im nördlichen Unterallgäu. Wenige Monate später sei es dort zum ersten Übergriff gekommen. Da der Mann zu dieser Zeit bei einem Sicherheitsdienst vor allem nachts arbeitete, war er tagsüber regelmäßig allein mit dem Mädchen daheim. Erneut wenige Monate später soll der Mann das erste Mal Geschlechtsverkehr mit dem Kind gehabt haben. Er setzte das Mädchen – für das er laut Staatsanwaltschaft eine Vaterfigur war – unter Druck, indem er es abweisend behandelte, nicht mit ihm redete und drohte, es aus dem Haus zu werfen, falls es der Mutter von den Vorfällen erzählen werde. Zu körperlicher Gewalt sei es nicht gekommen.

2017 zogen der Mann, seine Lebensgefährtin und die beiden Kinder dann in ein Haus in einer anderen Unterallgäuer Gemeinde. Dort gingen die Übergriffe weiter. Mehrmals rief der Mann die Tochter seiner Lebensgefährtin zudem von unterwegs an und sagte ihr, sie solle schon einmal duschen, damit sie für ihn bereit sei. So auch an einem Tag im Dezember 2019. Da hatte sich die mittlerweile 15-Jährige jedoch zuerst ihrem Freund und danach ihrer Mutter anvertraut. Wenige Tage später wurde der Mann festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Vor Gericht erzählte der Mann unter Tränen, dass sein Vater gestorben sei, als er elf Jahre alt war. Seine Mutter habe ihn und seine beiden Geschwister allein großziehen müssen. Er selbst war dreimal verheiratet. Zu drei seiner erwachsenen Kinder habe er keinen Kontakt mehr. Anders als zu seinem Sohn (21) und seiner Tochter (17) aus dritter Ehe. Das Verhältnis zu diesen beschrieb der Angeklagte als „sehr eng“.

Verteidiger: Mandant sei bereit dazu, Geständnis abzulegen

Der Verteidiger des Mannes brachte beim Prozessauftakt eine Verständigung ins Spiel: Sein Mandant sei bereit, ein Geständnis abzulegen, um dem Mädchen eine Aussage vor Gericht zu ersparen. Der Verteidiger sprach dabei von weniger Fällen, als von der Staatsanwaltschaft aufgeführt. Der Vorsitzende Richter Jürgen Brinkmann stellte dafür eine Haftstrafe von mindestens acht Jahren, höchstens acht Jahren und neun Monaten in Aussicht. Diesem Vorschlag stimmten alle Beteiligten zu. Der Prozess wird fortgesetzt.

