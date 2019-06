10:00 Uhr

Prozess am Landgericht: Hat der Angeklagte seine Freundin geschlagen?

Es steht Aussage gegen Aussage: Die Frau bezichtigt ihren Ex der Körperverletzung in 151 Fällen. Er bestreitet jegliche Schuld.

Der Prozess wegen mehrfacher Körperverletzung gegen einen 37-jährigen Mann aus dem südlichenLandkreis (wir berichteten) geht in die nächste Runde. Drei Tage hat das Landgericht Memmingen schon verhandelt, zwei weitere folgen diesen Monat.

Die frühere Lebensgefährtin des 37-Jähirgen hatte ihn 2017, zwei Jahre nach der Trennung, wegen Körperverletzung in 151 Fällen angezeigt. Von Schlägen, Würgen und Eindrücken der Zähne war die Rede. In der ersten Instanz konnte das Amtsgericht Neu-Ulm davon gerade noch zwei als nachweisbar betrachten. Der Angeklagte wurde zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft legten Berufung ein. Nach der Trennung im Jahre 2015 war die Frau in dreierlei Frauenhäusern untergebracht, ehe sie wieder in die Region Illertissen zurück kehrte.

Problem für das Gericht: Es gibt keine Beweise

Zur ersten Verhandlung erschien die 39-jährige Geschädigte gar nicht. Beim zweiten und dritten Termin erschien sie erst mit einiger Verspätung. Der Angeklagte bestreitet weiterhin sämtliche Vorwürfe, während die Geschädigte Schwierigkeiten hat, Beweise für ihre Anschuldigungen zu erbringen. Die bisher vernommenen Zeugen schildern lediglich, dass die Geschädigte ihnen von den Gewalttaten erzählt habe. Auch einige vorliegende ärztliche Gutachten enthalten keinerlei Hinweise auf Gewalt.

Am dritten Verhandlungstag wurden die Aufzeichnungen des SMS-Verkehrs zwischen den beiden gesichtet. Keine einzige der 6000 Nachrichten enthalte einen Bezug auf Gewalt, stellte die Verteidigung vor Gericht dar. Für die Anwälte des Angeklagten stellt sich das Ganze nur als eifersüchtigen Racheakt einer Frau dar, die das alleinige Sorgerecht für die beiden gemeinsamen Kinder haben will. Die SMS beweisen zumindest, dass die beiden auch nach der Trennung viel Kontakt, teilweise auch intimer Art, miteinander hatten.

Beweisanträge der Verteidigung, der Klägerin per Gutachter psychische Störungen und Selbstschädigende Verhaltensweisen nachzuweisen, hat das Gericht nicht akzeptiert.

Der Angeklagte lässt seine Anwälte agieren und die Geschädigte wartet mit viel Gestik und Tränen auf. Während der nächsten beiden Verhandlungstage wird es das Gericht nicht leicht haben, aus der Situation der „Aussage gegen Aussage“ die Wahrheit für ein Urteil zu finden.

