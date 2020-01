Prozess um Vöhringer Uhrenhändler: Doch noch kein Urteil

Plus Neue Beweise im Uhrenhändlerprozess: Die Anwältin des einzig verbliebenen Angeklagten legt ein Dokument vor, das ihr anonym zugespielt wurde.

Seit September zieht sich der Prozess am Memminger Landgericht um den Raubüberfall auf einen Vöhringen Uhrenhändler nun schon in die Länge. Ein Urteil war immer wieder in Sicht. Auch für heute wurde es erwartet. Doch die Verteidigerin legte ein neues Beweisstück vor, das den einzig verbliebenen Angeklagten entlasten soll. Von wem sie dieses brisante Dokument erhalten hatte, weiß sie allerdings nicht.

Zur Vorgeschichte: Vor etwas sechs Jahren wurde ein Mann, der übers Internet Uhren verkauft, in seinem Haus in Illerberg überfallen. Die Täter seien in sein Haus eingedrungen, haben den Händler und die Frau mit einer Waffe bedroht, sie gefesselt und wertvolle Markenuhren, Mobiltelefone und Bargeld in Höhe von mehreren hunderttausend Euro erbeutet haben. Durch den Tipp eines Mitwissers landeten im September des vergangenen Jahres fünf Männer vor Gericht. Vier davon wurden Mitte Oktober frei gesprochen, weil das Gericht ihnen keine Beteiligung an der Tat nachweisen konnte.

Nun legt die Anwältin des letzten Angeklagten einen neunseitigen Brief vor, der ihrer Ansicht nach beweist, dass ihr Mandat unschuldig ist. Das von einem Notar in der Türkei verfasste und von dem Angeklagten unterschriebene Geständnis sei frei erfunden.

Falsches Geständnis, um Freunde aus dem Knast zu holen

Der 37-jährige Beschuldigte, der eine Zeit lang in Deutschland gelebt hatte, sei in der Türkei von einem angeblichen Anwalt angesprochen. Der habe ihm erzählt, so berichtet der Angeklagte vor dem Memminger Landgericht, dass er mit einem falschen Geständnis seine Freunde und Bekannten, die in Deutschland unschuldig im Gefängnis sitzen, befreien könnte. Ihm selbst könne nichts passieren, da er sich ja nicht in Deutschland aufhalte, so habe es ihm der angebliche Anwalt erklärt. "Ich kenne meinen Kumpel, da war ich mir sicher, der macht sowas nicht", so der Beschuldigte vor Gericht. Also unterschrieb er ein Geständnis um seinen Freund und die drei anderen zu entlasten.

Der Brief, den die Anwältin aus einer anonymen Quelle auf einem USB-Stick zugestellt bekommen hatte, enthält das von einem bislang unbekannten Autor handschriftlich vorformulierte Geständnis des Angeklagten, aus dem er dieser Insider-Informationen zu den Vorfällen der Tatnacht erfahren hatte. Gemeinsam mit dem angeblichen Anwalt und einen Notar verschriftlichte er das Geständnis am PC und ergänzte noch einige persönliche Informationen. "Das sollte ich machen, damit es glaubhafter wirkt, hat der Anwalt gesagt."

Die Verteidigerin hat nun ein Gutachten beantragt, um zu beweisen, dass dieses handschriftliche Geständnis nicht von dem Angeklagten selbst verfasst wurde, sondern von einem Dritten, um ihm die notwendigen Informationen zukommen zu lassen, um ein glaubhaftes falsches Geständnis abzulegen.